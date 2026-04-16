Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 16. Апреля Завтра: Alfs, Bernadeta, Mintauts
Доступность

В Германии опубликованы списки членов НСДАП. Теперь можно мгновенно узнать, кто входил в нацистскую партию

16 апреля, 2026 11:03

Важно 0 комментариев

В Германии появилась новая поисковая система, при помощи которой люди могут узнать, принадлежали ли их предки к нацистской партии во времена правления Адольфа Гитлера.

Житель Австрии Кристиан Райнер рассказал Би-би-си, что нашел имя своего деда в базе данных «в течение нескольких секунд».

«Я обнаружил, что он стал членом партии нацистов около 21 апреля 1938 года, то есть всего через несколько дней после аншлюса [когда Гитлер аннексировал Австрию]», — говорит Райнер.

Система обеспечивает поиск по базе данных из нескольких миллионов карточек членов нацистской партии (NSDAP-Mitgliederkartei).

«Он написал заявление о вступлении в НСДАП всего через пять дней после того, как в Австрии это стало законным», — продолжает Райнер, который в прошлом редактировал австрийский журнал Profil.

Онлайн-база данных создана немецкой газетой Die Zeit в сотрудничестве с архивами Германии и США.
Райнер говорит, что никогда не видел своего деда, который умер незадолго до его рождения в 1961 году.

«Я всегда знал, что он был близок к нацистам, но меня удивило, что ему понадобилось только пять дней для вступления, — продолжает он. — Он ведь был ученым. В 1938 году ему должно было быть совершенно понятно, кто такие нацисты».

Райнер объясняет, что поисковая система важна не только потому, что она позволила узнать о принадлежности к нацистской партии его деда, но и помогла доказать непричастность к ней других членов семьи, в том числе его отца.

«Я был рад, что не нашел никого другого из своих родственников, в особенности — отца. Я его никогда и не подозревал в том, что он был нацистом. Его призвали в Вермахт в 1941 году, он несколько раз был ранен».

Газета Die Zeit сообщает, что поисковая система пользуется огромной популярностью. С момента запуска в начале апреля «ей воспользовались уже миллионы раз», заявила официальный представитель Die Zeit Джудит Буч.

«Я нашел там двух близких родственников, и это разрушает легенду о том, что никто в нашей семье в этом не участвовал, — написал один из пользователей сайта газеты. — Узнать об этом в 71 год — это очень горькое потрясение».

С 1925 по 1945 год членами нацистской партии было около 10,2 млн немцев.

Картотека, которую чуть было не уничтожили

Картотеку членов нацистской партии, которая хранилась в административном офисе НСДАП в Мюнхене, чуть было не уничтожили в последние дни Второй мировой войны.

Как пишет Die Zeit, власти отдали приказ пустить архив в бумажную переработку, но его спас директор соседней бумажной фабрики Ганс Хубер. Позже он передал документы американцам.

Эти карточки позже сыграли важнейшую роль в процессе послевоенной денацификации Германии.
В течение почти 50 лет картотека хранилась в Берлине, в американском архиве нацистских документов. В 1994 году ее передали в федеральный архив ФРГ, а копии карточек на микрофильмах были отправлены в Национальный архив США в Вашингтоне.

До недавнего времени проверить причастность того или иного человека к нацистской партии можно было только путем отправки официального запроса в немецкие архивы. Но с марта этого года Национальный архив США начал публиковать свои документы в интернете.

Die Zeit пишет, что получила данные и «сделала копии документов, чтобы по ним можно было легко осуществлять поиск».

Кристиан Райнер говорит, что эта информации по-прежнему имеет очень большую ценность.

В прошлом исследователи в основном занимались «высокопоставленными людьми, которые позже стали политиками, судьями или врачами», отмечает он в интервью Би-би-си.

«Сейчас очень многие начали искать членов своих семей, так что это стало очень личным, — продолжает Райнер. — После окончания Второй мировой войны прошло уже 80 лет, но даже сейчас можно найти ту правду, которая раньше не была известна».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии
Важно

В Литве у банкоматов выстраиваются огромные очереди. Что происходит?
Важно

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Лес — это про Сибирь»: профессор экономики объяснил, на чём зарабатывать Латвии

Важно 11:45

Важно 0 комментариев

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Читать
Загрузка

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?

Выбор редакции 11:32

Выбор редакции 0 комментариев

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Читать

Тяжелобольная женщина терроризирует жителей Пурвциемса: и что им делать?

Важно 11:31

Важно 0 комментариев

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Читать

Новинки в правилах для безработных: как не лишиться пособия

Важно 11:27

Важно 0 комментариев

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Читать

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Выбор редакции 11:26

Выбор редакции 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Читать

«Потенциальные цели»: Москва опубликовала рижский адрес компании, производящей дроны для Украины

Важно 11:23

Важно 0 комментариев

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Читать

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

Читать