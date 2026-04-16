В Германии опубликованы списки членов НСДАП. Теперь можно мгновенно узнать, кто входил в нацистскую партию

Житель Австрии Кристиан Райнер рассказал Би-би-си, что нашел имя своего деда в базе данных «в течение нескольких секунд».

«Я обнаружил, что он стал членом партии нацистов около 21 апреля 1938 года, то есть всего через несколько дней после аншлюса [когда Гитлер аннексировал Австрию]», — говорит Райнер.

Система обеспечивает поиск по базе данных из нескольких миллионов карточек членов нацистской партии (NSDAP-Mitgliederkartei).

«Он написал заявление о вступлении в НСДАП всего через пять дней после того, как в Австрии это стало законным», — продолжает Райнер, который в прошлом редактировал австрийский журнал Profil.

Онлайн-база данных создана немецкой газетой Die Zeit в сотрудничестве с архивами Германии и США.

Райнер говорит, что никогда не видел своего деда, который умер незадолго до его рождения в 1961 году.

«Я всегда знал, что он был близок к нацистам, но меня удивило, что ему понадобилось только пять дней для вступления, — продолжает он. — Он ведь был ученым. В 1938 году ему должно было быть совершенно понятно, кто такие нацисты».

Райнер объясняет, что поисковая система важна не только потому, что она позволила узнать о принадлежности к нацистской партии его деда, но и помогла доказать непричастность к ней других членов семьи, в том числе его отца.

«Я был рад, что не нашел никого другого из своих родственников, в особенности — отца. Я его никогда и не подозревал в том, что он был нацистом. Его призвали в Вермахт в 1941 году, он несколько раз был ранен».

Газета Die Zeit сообщает, что поисковая система пользуется огромной популярностью. С момента запуска в начале апреля «ей воспользовались уже миллионы раз», заявила официальный представитель Die Zeit Джудит Буч.

«Я нашел там двух близких родственников, и это разрушает легенду о том, что никто в нашей семье в этом не участвовал, — написал один из пользователей сайта газеты. — Узнать об этом в 71 год — это очень горькое потрясение».

С 1925 по 1945 год членами нацистской партии было около 10,2 млн немцев.

Картотека, которую чуть было не уничтожили

Картотеку членов нацистской партии, которая хранилась в административном офисе НСДАП в Мюнхене, чуть было не уничтожили в последние дни Второй мировой войны.

Как пишет Die Zeit, власти отдали приказ пустить архив в бумажную переработку, но его спас директор соседней бумажной фабрики Ганс Хубер. Позже он передал документы американцам.

Эти карточки позже сыграли важнейшую роль в процессе послевоенной денацификации Германии.

В течение почти 50 лет картотека хранилась в Берлине, в американском архиве нацистских документов. В 1994 году ее передали в федеральный архив ФРГ, а копии карточек на микрофильмах были отправлены в Национальный архив США в Вашингтоне.

До недавнего времени проверить причастность того или иного человека к нацистской партии можно было только путем отправки официального запроса в немецкие архивы. Но с марта этого года Национальный архив США начал публиковать свои документы в интернете.

Die Zeit пишет, что получила данные и «сделала копии документов, чтобы по ним можно было легко осуществлять поиск».

Кристиан Райнер говорит, что эта информации по-прежнему имеет очень большую ценность.

В прошлом исследователи в основном занимались «высокопоставленными людьми, которые позже стали политиками, судьями или врачами», отмечает он в интервью Би-би-си.

«Сейчас очень многие начали искать членов своих семей, так что это стало очень личным, — продолжает Райнер. — После окончания Второй мировой войны прошло уже 80 лет, но даже сейчас можно найти ту правду, которая раньше не была известна».