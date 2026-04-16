В Краславе дважды пытались похитить детей: подозреваемый задержан

Информация о происшествии сначала появилась в местной группе в социальной сети Facebook. В публикации утверждалось, что первая попытка была возле школы, вторая рядом с магазином. Родителей призвали не отпускать детей одних и предупредить их о возможной опасности.

Позднее одна из матерей рассказала подробности произошедшего. По её словам, около 13:05 неизвестный мужчина на светло-сером автомобиле начал преследовать её 13-летнюю дочь и ещё одну девочку девяти лет по дороге от Краславской гимназии к магазину. Мужчина, описанный как человек средней комплекции с бородой и в тёмных очках, сначала ехал за девочками на машине, затем вышел из автомобиля и попытался их догнать.

Девочки смогли добежать до магазина, где обратились за помощью к персоналу. Сотрудники вызвали полицию, а родители написали заявления о случившемся. По словам матери, мужчина кричал на детей и требовал остановиться.

Вскоре после появления сообщений о происшествии Муниципальная полиция Краславского края задержала подозреваемого и передала его сотрудникам Государственной полиция Латвии для дальнейшего расследования обстоятельств.

Власти напоминают родителям о необходимости регулярно обсуждать с детьми правила безопасности — объяснять, как действовать при встрече с незнакомцами и куда обращаться за помощью. Специалисты подчёркивают, что внимательность детей, родителей и очевидцев играет важную роль в предотвращении подобных ситуаций.