В марте годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне: Eurostat

Годовая инфляция в Латвии, как и в Греции и Испании, составила в марте 3,4%.

В марте во всех странах ЕС была зафиксирована годовая инфляция. Самая низкая она была в Дании - 1%. В Швеции, на Кипре и в Чехии инфляция составила 1,5%, в Италии - 1,6%.

Самая высокая годовая инфляция зафиксирована в Румынии - 9%. В Хорватии рост цен составил 4,6%, в Литве - 4,4%, в Люксембурге - 3,8%. В Эстонии цены за год выросли на 3,5%.

В среднем по ЕС годовая инфляция в марте составила 2,8%, в еврозоне - 2,6%.

По сравнению с февралем потребительские цены в ЕС в марте выросли на 1,1%, в еврозоне - на 1,3%.

В Латвии по сравнению с февралем потребительские цены в марте повысились на 1,9%.

Месячная инфляция была зафиксирована в 23 странах ЕС, при этом быстрее всего цены росли в Португалии - на 2,3%. Месячная дефляция зарегистрирована только в Швеции - 0,7%, а в Эстонии, Дании и Словакии уровень цен не изменился. В Литве потребительские цены выросли на 1,5%.