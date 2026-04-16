В марте годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне: Eurostat

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 13:31

В марте годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Годовая инфляция в Латвии, как и в Греции и Испании, составила в марте 3,4%.

В марте во всех странах ЕС была зафиксирована годовая инфляция. Самая низкая она была в Дании - 1%. В Швеции, на Кипре и в Чехии инфляция составила 1,5%, в Италии - 1,6%.

Самая высокая годовая инфляция зафиксирована в Румынии - 9%. В Хорватии рост цен составил 4,6%, в Литве - 4,4%, в Люксембурге - 3,8%. В Эстонии цены за год выросли на 3,5%.

В среднем по ЕС годовая инфляция в марте составила 2,8%, в еврозоне - 2,6%.

По сравнению с февралем потребительские цены в ЕС в марте выросли на 1,1%, в еврозоне - на 1,3%.

В Латвии по сравнению с февралем потребительские цены в марте повысились на 1,9%.

Месячная инфляция была зафиксирована в 23 странах ЕС, при этом быстрее всего цены росли в Португалии - на 2,3%. Месячная дефляция зарегистрирована только в Швеции - 0,7%, а в Эстонии, Дании и Словакии уровень цен не изменился. В Литве потребительские цены выросли на 1,5%.

«Латыши, выйдем на улицы и призовём каждого индийца и узбека вернуться домой!» Крик души нацактивиста
«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам
«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

