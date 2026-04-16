Деньги есть! Комиссия Сейма поддержала выделение помощи airBaltic

Заседание комиссии сначала проходило в частично закрытом формате, а затем продолжилось открыто. Министр сообщения Атис Швинка заявил, что берёт на себя политическую ответственность за предоставление займа, контроль за использованием средств и их возврат. Он также отметил, что готов уйти в отставку, если деньги не будут возвращены.

Парламентский секретарь премьер-министра Карина Плока подчеркнула, что вопрос о возможной отставке остаётся открытым. Представители оппозиции, в свою очередь, выразили сомнения в единстве коалиции. Так, депутат Эдгар Путра сообщил, что партия Объединённый список не будет участвовать в голосовании и не поддержит решение.

Государственный секретарь Министерство сообщения Латвии Андулис Жиковс сообщил, что создана специальная группа надзора с участием представителей нескольких министерств, которая будет контролировать выдачу и использование займа.

В итоге комиссия поддержала проект шестью голосами «за» при трёх «против». Против выступил и депутат Улдис Аугулис от СЗК, заявивший, что намерен голосовать против и на заседании Сейма. После заседания министр Швинка отметил, что готов продолжить разъяснять депутатам условия предоставления займа.