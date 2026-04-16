Возможен туман: погода в пятницу — так себе

Местами также возможен туман. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до +2..+7 градусов.

Днем облачность сократится, местами - главным образом в юго-восточной части страны - пройдут кратковременные дожди. При слабом до умеренного северном ветре воздух прогреется до +13..+18 градусов, на побережье - до +9..+12 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь и дымка, днем выглянет солнце. При умеренном северном ветре температура воздуха ночью составит приблизительно +5 градусов, днем повысится до +13 градусов, у моря - до +9 градусов.