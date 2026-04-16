Латвия требует экстрадиции Антонова: на главу «Latvijas krājbanka» выписали европейский ордер

Рижский окружной суд на этой неделе объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела против Антонова и бывшего президента банка Ивара Приедитиса. Перерыв сделан до решения вопроса о выдаче Антонова Латвии и его возможного участия в судебном процессе. Дата следующего заседания пока не назначена.

Как сообщили в прокуратуре, европейские ордера на арест Антонова выданы по двум отдельным уголовным делам. 15 апреля документы были направлены в Управление международного сотрудничества Госполиции для внесения в Шенгенскую информационную систему с целью задержания и экстрадиции Антонова в Латвию.

Ранее Антонов был задержан во Франции по европейскому ордеру, выданному Литвой. В Литве ему уже вынесен приговор — 10,5 лет лишения свободы за присвоение средств банка в особо крупных размерах.

В Латвии Антонова и Приедитиса признали виновными в присвоении более 27 миллионов евро. Антонову в первой инстанции назначили 6 лет тюрьмы с конфискацией имущества, Приедитису — 5 лет. Также суд постановил взыскать с них в пользу банка компенсацию причинённого ущерба в размере более 27 миллионов евро.

Дело о хищении средств «Latvijas krājbanka» было начато ещё в 2011 году. В конце того же года в банке была обнаружена недостача около 100 миллионов латов (примерно 142 миллиона евро), после чего банк был признан неплатёжеспособным.

В настоящее время Антонов находится в международном розыске.