Трамп анонсировал разговор лидеров Ливана и Израиля. В Ливане не знают о подобных планах

«Я пытаюсь устроить передышку Израилю и Ливану. Их лидеры давно не разговаривали друг с другом, года этак 34. Это произойдет завтра. Класс!» — написал президент США Дональд Трамп на своем сайте TruthSocial в среду, незадолго до полуночи по Вашингтону.

Трамп не стал уточнять, кто именно, где и в каком формате будет разговаривать. В начале недели в Вашингтоне прошли первые за долгое время прямые переговоры между Израилем и Ливаном. На них страны представляли их послы в США.

«Таких переговоров [между Израилем и Ливаном] не было более 40 лет. Они проходят сейчас, потому что мы очень сильные, и страны приходят к нам — не только Ливан», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху о встрече послов в Вашингтоне.

Член кабинета безопасности Израиля, министр инноваций, науки и технологий Гила Гамлиэль заявила в эфире радио Армии обороны Израиля «Галей Цахаль», что Нетаньяху будет разговаривать с президентом Ливана Жозефом Ауном, передает Reuters. При этом ливанские чиновники заявили агентству, что не в курсе подобных планов.

Источник Би-би-си в офисе президента Ливана также заявил, что Бейрут «не знает» о грядущих контактах с Израилем. По официальным каналам никакой информации не поступало, добавил источник AFP.

По данным израильского источника Reuters, вечером в среду кабинет безопасности Израиля обсуждал возможное прекращение огня в Ливане. Другой израильский источник и ливанский источник рассказали агентству, что правительство США серьезно давят на правительство Израиля, чтобы прекратить огонь в Ливане.

Нетаньяху вечером в среду заявил, что ЦАХАЛ продолжает атаковать «Хезболлу» и вот-вот «возьмет» город Бинт-Джубейль (он считается оплотом группировки) на юге Ливана. Ливан предполагает, что Израиль хочет захватить этот город, прежде чем в дипломатических усилиях будет прогресс, рассказал Reuters ливанский источник.