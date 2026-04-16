Трамп анонсировал разговор лидеров Ливана и Израиля. В Ливане не знают о подобных планах

© BBC 16 апреля, 2026 14:00

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп анонсировал в соцсетях разговор лидеров Израиля и Ливана — не уточняя, о ком идет речь и в каком формате она может пройти. В Израиле говорят, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поговорит с президентом Ливана Жозефом Ауном. В Бейруте о подобных планах пока ничего не знают, сообщает Русская служба Би-би-си.

«Я пытаюсь устроить передышку Израилю и Ливану. Их лидеры давно не разговаривали друг с другом, года этак 34. Это произойдет завтра. Класс!» — написал президент США Дональд Трамп на своем сайте TruthSocial в среду, незадолго до полуночи по Вашингтону.

Трамп не стал уточнять, кто именно, где и в каком формате будет разговаривать. В начале недели в Вашингтоне прошли первые за долгое время прямые переговоры между Израилем и Ливаном. На них страны представляли их послы в США.

«Таких переговоров [между Израилем и Ливаном] не было более 40 лет. Они проходят сейчас, потому что мы очень сильные, и страны приходят к нам — не только Ливан», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху о встрече послов в Вашингтоне.

Член кабинета безопасности Израиля, министр инноваций, науки и технологий Гила Гамлиэль заявила в эфире радио Армии обороны Израиля «Галей Цахаль», что Нетаньяху будет разговаривать с президентом Ливана Жозефом Ауном, передает Reuters. При этом ливанские чиновники заявили агентству, что не в курсе подобных планов.

Источник Би-би-си в офисе президента Ливана также заявил, что Бейрут «не знает» о грядущих контактах с Израилем. По официальным каналам никакой информации не поступало, добавил источник AFP.

По данным израильского источника Reuters, вечером в среду кабинет безопасности Израиля обсуждал возможное прекращение огня в Ливане. Другой израильский источник и ливанский источник рассказали агентству, что правительство США серьезно давят на правительство Израиля, чтобы прекратить огонь в Ливане.

Нетаньяху вечером в среду заявил, что ЦАХАЛ продолжает атаковать «Хезболлу» и вот-вот «возьмет» город Бинт-Джубейль (он считается оплотом группировки) на юге Ливана. Ливан предполагает, что Израиль хочет захватить этот город, прежде чем в дипломатических усилиях будет прогресс, рассказал Reuters ливанский источник.

«Латыши, выйдем на улицы и призовём каждого индийца и узбека вернуться домой!» Крик души нацактивиста
«Латыши, выйдем на улицы и призовём каждого индийца и узбека вернуться домой!» Крик души нацактивиста (7)

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам
«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам (1)

Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»
Кулбергс: электричество в Латвии стало «скрытым налогом»

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

