Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 16. Апреля Завтра: Alfs, Bernadeta, Mintauts
Доступность

«Это использовали все президенты и премьеры»: Ринкевич о VIP-залах

Редакция PRESS 16 апреля, 2026 19:52

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире программы Krustpunktā объяснил, что в поездках высших должностных лиц иногда приходится пользоваться VIP-залами в аэропортах из-за требований безопасности и протокола.

Тема стала актуальной после заявлений бывшего руководителя Госканцелярии Яниса Цитсковскиса о расходах премьера Эвики Силини на VIP-зал. Ринкевич случай Силини комментировать не стал, отметив, что это должна делать сама премьер.

Президент подчеркнул, что такие поездки отличаются от обычных, потому что вместе с руководителями государства летит охрана с оружием и средствами связи. По словам Ринкевича, «вы не можете просто пройти через аэропорт» в стандартном порядке, а часть оборудования охраны сложно провести через обычный контроль.

Ринкевич подтвердил, что подобные услуги использовал и он сам, добавив: «Это использовали все президенты и премьеры». Он также отметил, что стоимость VIP-услуг различается и часто выше, чем, например, бизнес-класс или обычные залы ожидания. В некоторых случаях услугу предоставляет принимающая или транзитная сторона по принципу взаимности, но нередко за неё приходится доплачивать.

Президент призвал такие расходы объяснять обществу, потому что то, что выглядит как «экстра», на практике может быть связано с требованиями безопасности и протокола.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Наше общество спивается»: в Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя

Важно 21:32

Важно 0 комментариев

В Латвии стартовал челлендж по отказу от алкоголя, в рамках которого людям предлагается твердо сказать «нет» алкогольным напиткам на 30 дней.

Читать
Загрузка

А что, если США не придут на помощь Европе? Слайдиньш о кризисе в НАТО

Важно 21:10

Важно 0 комментариев

Основная идея НАТО предельно проста: один за всех и все за одного. Альянс изначально создавался именно как система коллективной обороны — если нападают на одного члена, все остальные должны прийти ему на помощь. Об этом в эфире передачи TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» напомнил майор Национальных вооружённых сил Латвии, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Читать

Сказочные молодцы! RB Rail доложил: в налоги возвращается до 21 цента с каждого евро на Rail Baltica

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

Из каждого евро, вложенного в строительство Rail Baltica, в госбюджеты в виде налогов возвращается 19-21 цент - за счёт НДС, подоходного налога и социальных взносов. Об этом LETA сообщили в совместном предприятии балтийских стран AS RB Rail, ссылаясь на данные фискальной аналитики.

Читать

Ну, погнали! BMW летела 156 км в час, а всего поймали 1792 «гонщика» за сутки

ЧП и криминал 21:00

ЧП и криминал 0 комментариев

15 апреля в Латвии прошла акция ROADPOL «24 stundu ātruma kontroles maratons». Полиция усилила контроль скорости и за сутки зафиксировала 1792 нарушения. Максимальную скорость показал водитель BMW - 156 км/ч при разрешённых 90 км/ч на трассе A10 в Вентспилсском крае.

Читать

«Бессовестные русские указывают мне, что есть!» Лангу упрекнули в любви к… кебабам

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификации, а так же борец против мигрантов из "кебабных" депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) рассказала на своей странице в Twitter/X, что посетила заведение турецкой кухни.

Читать

Как депутату Сейма удалось купить машину за один цент?

Выбор редакции 20:37

Выбор редакции 0 комментариев

Постепенно публикуются заявления чиновников, раскрывающие содержимое бумажников депутатов. Интерес вызывает заявление депутата Мартиньша Фелсс  ("Новое Единство") , пишет nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Читать

Вклад airBaltic в экономику Латвии значительно превышает уплаченные компанией налоги

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

 Вклад латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа "airBaltic".

Читать