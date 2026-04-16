«Это использовали все президенты и премьеры»: Ринкевич о VIP-залах

Тема стала актуальной после заявлений бывшего руководителя Госканцелярии Яниса Цитсковскиса о расходах премьера Эвики Силини на VIP-зал. Ринкевич случай Силини комментировать не стал, отметив, что это должна делать сама премьер.

Президент подчеркнул, что такие поездки отличаются от обычных, потому что вместе с руководителями государства летит охрана с оружием и средствами связи. По словам Ринкевича, «вы не можете просто пройти через аэропорт» в стандартном порядке, а часть оборудования охраны сложно провести через обычный контроль.

Ринкевич подтвердил, что подобные услуги использовал и он сам, добавив: «Это использовали все президенты и премьеры». Он также отметил, что стоимость VIP-услуг различается и часто выше, чем, например, бизнес-класс или обычные залы ожидания. В некоторых случаях услугу предоставляет принимающая или транзитная сторона по принципу взаимности, но нередко за неё приходится доплачивать.

Президент призвал такие расходы объяснять обществу, потому что то, что выглядит как «экстра», на практике может быть связано с требованиями безопасности и протокола.