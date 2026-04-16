Дожди идут: в Лиепае за эту ночь выпало 63% апрельской месячной нормы осадков:

Следует отметить, что апрель — самый засушливый месяц года в Лиепае, а 18 миллиметров осадков в самый влажный месяц года — октябрь — составляют всего 21% от месячной нормы.

Утром в некоторых районах юго-западной части Курземе продолжатся дожди, а также местами пройдут дожди в Видземе, Латгале и Селии.

В некоторых районах Курземе и восточной части страны образовалась дымка и туман. Ветер преимущественно дует с севера, слабый. Качество воздуха хорошее.

Над Латвией преимущественно облачно. Температура воздуха +3–+9 градусов.

В Риге сухое и облачное утро, легкий ветер, температура воздуха +7-+9 градусов.

В четверг во многих регионах Латвии пройдет небольшой дождь, местами осадки будут интенсивными, прогнозируют синоптики.

Больше осадков ожидается в юго-восточных регионах, а также местами в Видземе. Временами выглянет солнце, ветер в основном будет слабым.

Максимальная температура воздуха составит от +7 градусов на побережье до +16 градусов на северо-востоке страны.

В Риге временами возможен небольшой дождь, будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, а температура воздуха составит +7...+9 градусов.

В среду максимальная температура воздуха в сети метеорологических наблюдений LVĢMC колебалась от +9,5 градусов на Колке до +17,9 градусов в Стальгене.

Самая высокая температура воздуха в Европе 15 апреля составила +28–29 градусов в Испании и на Кипре. Самая низкая температура воздуха в четверг вечером составила -9 градусов в некоторых районах Скандинавии и -17 градусов на северо-востоке европейской части России.