Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
LAT Чт, 16. Апреля Завтра: Alfs, Bernadeta, Mintauts
Доступность

Дожди идут: в Лиепае за эту ночь выпало 63% апрельской месячной нормы осадков:

© LETA 16 апреля, 2026 07:53

Новости Латвии

Фото LETA

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), с вечера среды до 5 утра четверга количество осадков в Лиепае достигло 18 миллиметров, что составляет 63% от апрельской нормы.

Следует отметить, что апрель — самый засушливый месяц года в Лиепае, а 18 миллиметров осадков в самый влажный месяц года — октябрь — составляют всего 21% от месячной нормы.

Утром в некоторых районах юго-западной части Курземе продолжатся дожди, а также местами пройдут дожди в Видземе, Латгале и Селии.

В некоторых районах Курземе и восточной части страны образовалась дымка и туман. Ветер преимущественно дует с севера, слабый. Качество воздуха хорошее.

Над Латвией преимущественно облачно. Температура воздуха +3–+9 градусов.

В Риге сухое и облачное утро, легкий ветер, температура воздуха +7-+9 градусов.

В четверг во многих регионах Латвии пройдет небольшой дождь, местами осадки будут интенсивными, прогнозируют синоптики.

Больше осадков ожидается в юго-восточных регионах, а также местами в Видземе. Временами выглянет солнце, ветер в основном будет слабым.

Максимальная температура воздуха составит от +7 градусов на побережье до +16 градусов на северо-востоке страны.

В Риге временами возможен небольшой дождь, будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, а температура воздуха составит +7...+9 градусов.

В среду максимальная температура воздуха в сети метеорологических наблюдений LVĢMC колебалась от +9,5 градусов на Колке до +17,9 градусов в Стальгене.

Самая высокая температура воздуха в Европе 15 апреля составила +28–29 градусов в Испании и на Кипре. Самая низкая температура воздуха в четверг вечером составила -9 градусов в некоторых районах Скандинавии и -17 градусов на северо-востоке европейской части России.

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 11:45

Важно 0 комментариев

Ассоциированный профессор Высшей стокгольмской школы экономики, как иностранец, проживший в Латвии шесть лет, обратил внимание на то, что Рига не может конкурировать со своими соседями - столицами других Балтийских стран. Потому что городом, по его словам, очень плохо управляют. Свое мнение он выразил в программе журналистов Ольги Князевой и Евгения Антонова "Акцент" на YouTube.

Читать
Загрузка

Выбор редакции 11:32

Выбор редакции 0 комментариев

-Решение Swedbank с 21 мая отказаться от обслуживания клиентов на языках, не входящих в число языков Европейского союза, — это не техническое изменение и не вопрос оптимизации. Это осознанный шаг, последствия которого банк, судя по всему, недооценивает. Как предприниматель и политик, я не могу воспринимать эту ситуацию иначе как демонстративное игнорирование значительной части клиентов. Потому что за формулировкой про «языки ЕС» скрывается вполне конкретная реальность: фактический отказ от русского языка — второго по распространённости в Латвии, - комментирует Андрей Козлов, предприниматель.

Читать

Важно 11:31

Важно 0 комментариев

В Риге в районе Пурвциемс женщина уже давно терроризирует своих соседей неподобающим поведением и невыносимым шумом днем и ночью, сообщает телепрограмма "Без табу".

Читать

Важно 11:27

Важно 0 комментариев

Когда человек остается без работы, он может просить пособие по безработице. Но государственной помощи можно и лишиться. О правилах для тех, кто имеет статус безработного...

Читать

Выбор редакции 11:26

Выбор редакции 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Читать

Важно 11:23

Важно 0 комментариев

Министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, якобы осуществляющих производство комплектующих дронов "для ударов по территории России". В ведомстве заявляют, что такие действия "все больше втягивают европейские страны в войну".

Читать

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Рижанка по имени Карина поделилась в соцсетях своим недоумением. В разных магазинах сети "Рими2 она обнаружила один и тот же кофе по разным ценам.

Читать