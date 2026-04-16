Šajā kebabnīcā Valērijas Seiles ielā 6 darbinieks, pieļauju, viens no īpašniekiem, ne vārda nesaprata latviski, nesaprata arī manu jautājumu "Vai jūs runājat latviski?" Šādu atsvešinātu burbuļu veidošanās ir bīstama un nepieļaujama. Lūgums @_vvc tur veikt pārbaudi! pic.twitter.com/Qxhnsx9LP9 — Liāna Langa (@liana_langa) April 16, 2026

"В этой кебабной по адресу Валерияс Сейлес, 6 сотрудник, я полагаю, один из владельцев, не понимал ни слова по-латышски, как и не понял моего вопроса: «Вы говорите по-латышски?». Создание таких отчужденных замкнутых пузырей опасно и недопустимо. Пожалуйста, Центр госязыка, проверьте их!", - призвала Ланга.

В комментариях бывший журналист Латвийского радио Илья Козин позволил себе иронично напомнить Ланге, что кебаб не вполне латышское блюдо.

"Кебаб — не латышское блюдо. Лучше бы подкрепиться серым горошком и беконом. Правда пришлось бы испортить воздух, но это был бы не первый раз", - написал он.

На это Ланга отреагировала немедленно и вынесла в отдельную публикацию:

"Почувствуй бесстыдство русского! Указывает мне, что мне есть! Я зашла туда перед судебных заседанием выпить утреннего капучино. Наверное вата не способна не вонять", - написала Ланга.

Ответчик по делу Ланги - о твите, где она названа агентом Кремля - Каспарс Шкиньч похвалил Лангу: "Респект Лиане. Перед судом съесть кебаб".