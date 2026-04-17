За все заплатит водитель. Платеж солидарности только разгонит цены на топливо?

Руководитель стратегии предприятия торговли топливом KOOL Latvija/Orelex Алексей Шведов назвал «платеж солидарности» инструментом конфискации и заявил, что он, по его оценке, направлен на достижение политических целей, а не на повышение благосостояния жителей.

«Платеж солидарности» является инструментом конфискации, направленным на достижение политических целей, а не на повышение благосостояния жителей, - заявил руководитель стратегии предприятия торговли топливом KOOL Latvija/Orelex Алексей Шведов.

Шведов подчеркнул, что в нынешнем виде, по его мнению, у механизма нет ясного и одинакового для всех участников рынка подхода к ценообразованию, соответствующего условиям работы бизнеса. Он утверждает, что это разрушает конкуренцию и не обеспечивает снижения цен, если они растут на мировом рынке.

«В той форме, в какой его сейчас представляют авторы, а именно без ясного и одинакового для всех участников топливного рынка механизма ценообразования, соответствующего условиям работы этого бизнеса, “платеж солидарности” разрушает принципы здоровой конкуренции, одновременно никоим образом не обеспечивая снижения цен в случае, если они растут на мировом рынке», - подчеркивает А. Шведов.

Предприятие отмечает, что рынок уже находится под давлением на фоне глобальной нестабильности, геополитических рисков и резких колебаний котировок Platts. По версии компании, новый фискальный инструмент в такой ситуации станет дополнительной нагрузкой на общество, потому что любые издержки бизнеса в итоге перекладываются на потребителя.

"На фоне глобальной нестабильности, геополитических рисков и резких колебаний котировок Platts топливный рынок уже сейчас находится под существенным давлением, а цены на топливо в Латвии растут быстрее, чем потребители способны к ним приспособиться. В такой ситуации решение ввести так называемый «платеж солидарности» выглядит не как механизм защиты общества, а как дополнительная нагрузка на то же самое общество. Публично политики обосновывают это как инструмент справедливости и перераспределения сверхприбыли, однако на практике игнорируется один из базовых принципов экономики - любые дополнительные издержки в предпринимательской деятельности в конечном итоге перекладываются на потребителя".

В KOOL Latvija/Orelex добавляют, что топливные компании зависят от международных цен, логистики, валютных колебаний и регулирования. По заявлению предприятия, при росте расходов самый прямой способ компенсации - увеличение цен на табло АЗС, и тогда платит не сектор, а конкретный человек, которому нужно заправляться для повседневных поездок.

"Топливные компании не работают в вакууме - они зависят от международных цен, логистики, валютных колебаний и регулирования. Если к этим факторам добавляется новый фискальный инструмент, предприятия вынуждены компенсировать рост расходов, а самый прямой способ - цена на табло автозаправочной станции. В результате платит не абстрактный «сектор», а конкретный человек, у которого зачастую нет альтернативы - ему нужно заправляться, чтобы добраться до работы, отвезти детей или обеспечить повседневные нужды", - подчеркивает предприятие.

Компания также заявляет, что тезис о необходимости делиться сверхприбылью, который звучит на уровне Министерства экономики, в итоге означает одно - конечным плательщиком станет потребитель.

"Утверждения о том, что «предприятия должны делиться сверхприбылью», продвигаемые на уровне Министерства экономики Латвии, политически могут выглядеть убедительно, однако экономически означают только одно - конечным плательщиком станет потребитель", - добавляет оно.

Торговцы предупреждают и о рисках для конкуренции: работа с убытками, по их версии, не позволяет покрывать расходы и инвестировать, а попытки выживания через снижение цен могут запустить спираль падения объемов и роста удельных затрат. В результате, утверждает предприятие, часть игроков может покинуть рынок, а конкуренция ослабнет, что перестанет сдерживать рост цен.

"Работая с убытками, невозможно покрывать операционные расходы, содержать станции и инвестировать в развитие. Далее запускается разрушительная спираль: снижение цен ради выживания приводит к падению объемов, росту удельных затрат и еще большему давлению на прибыльность. Предприятия теряют устойчивость, накапливают риски неплатежеспособности и в определенный момент покидают рынок. В результате исчезает конкуренция, которая до сих пор ограничивала рост цен", - объясняют торговцы.