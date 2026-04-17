За все заплатит водитель. Платеж солидарности только разгонит цены на топливо?

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 16:44

Правительство Латвии ввело особый платеж для торговцев топливом, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%. Продавцы бензина и дизеля в ответ заявили, что итоговую нагрузку все равно почувствуют автоводители.

«Платеж солидарности» является инструментом конфискации, направленным на достижение политических целей, а не на повышение благосостояния жителей, - заявил руководитель стратегии предприятия торговли топливом KOOL Latvija/Orelex Алексей Шведов.

«В той форме, в какой его сейчас представляют авторы, а именно без ясного и одинакового для всех участников топливного рынка механизма ценообразования, соответствующего условиям работы этого бизнеса, “платеж солидарности” разрушает принципы здоровой конкуренции, одновременно никоим образом не обеспечивая снижения цен в случае, если они растут на мировом рынке», - подчеркивает А. Шведов.

"На фоне глобальной нестабильности, геополитических рисков и резких колебаний котировок Platts топливный рынок уже сейчас находится под существенным давлением, а цены на топливо в Латвии растут быстрее, чем потребители способны к ним приспособиться. В такой ситуации решение ввести так называемый «платеж солидарности» выглядит не как механизм защиты общества, а как дополнительная нагрузка на то же самое общество. Публично политики обосновывают это как инструмент справедливости и перераспределения сверхприбыли, однако на практике игнорируется один из базовых принципов экономики - любые дополнительные издержки в предпринимательской деятельности в конечном итоге перекладываются на потребителя".

"Топливные компании не работают в вакууме - они зависят от международных цен, логистики, валютных колебаний и регулирования. Если к этим факторам добавляется новый фискальный инструмент, предприятия вынуждены компенсировать рост расходов, а самый прямой способ - цена на табло автозаправочной станции. В результате платит не абстрактный «сектор», а конкретный человек, у которого зачастую нет альтернативы - ему нужно заправляться, чтобы добраться до работы, отвезти детей или обеспечить повседневные нужды", - подчеркивает предприятие.

"Утверждения о том, что «предприятия должны делиться сверхприбылью», продвигаемые на уровне Министерства экономики Латвии, политически могут выглядеть убедительно, однако экономически означают только одно - конечным плательщиком станет потребитель", - добавляет оно.

"Работая с убытками, невозможно покрывать операционные расходы, содержать станции и инвестировать в развитие. Далее запускается разрушительная спираль: снижение цен ради выживания приводит к падению объемов, росту удельных затрат и еще большему давлению на прибыльность. Предприятия теряют устойчивость, накапливают риски неплатежеспособности и в определенный момент покидают рынок. В результате исчезает конкуренция, которая до сих пор ограничивала рост цен", - объясняют торговцы.

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

