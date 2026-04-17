Рынска пишет, что обожает Латвию из-за её налоговой системы, подчеркивая, что она гораздо гуманнее, чем во многих других европейских странах.

"Обожаю Латвию и ее налоговую инспекцию. Как я заблуждалась, браня налоговую систему Латвии. Это гораздо гуманнее , чем в большинстве европейских стран. И уж конечно, чем в Америке. В Америке попробуйте напишите запрос в IRS на справку о правах. Они или не ответят, или будут отвечать год полтора. А теперь напишите запрос в налоговую Латвии официальный. Обязаны ответить в течении 30 дней. Отвечают по факту через неделю. И отвечают подробно и по делу.

Мне дали ответ, что я не должна платить налоги за продажу квартиры в Москве, так как налоговые законы Латвии по продажам жилья работают для всех иностранных активов. Причем отвечает сама глава налоговой. Чего добилась Латвия своим гуманным правом и человечным обращением? Что я от души заплачу им все налоги на заработанное в этом году. И не сдаю на лето свою квартиру в доме в серую — сразу файлю все договора в налоговую", - пишет Рынска на своей странице в Facebook.

"И кстати, такой закон есть только в Латвии. А других европейских странах нет. В Германии можно иностранный актив продать без налогов, если ты владел не менее десяти лет. А в Австрии и Франции и такого нет. Так что, имейте ввиду, Латвия вполне гуманная страна по налоговому праву", - подчеркивает она.

И говорит, что никогда не стала бы отдавать государству четверть стоимости своего имущества. Потому что это - нечестно.