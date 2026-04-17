Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой (3)

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 13:59

Важно 3 комментариев

Российская журналистка Божена Рынска, проживающая в Латвии, высоко оценила работу нашей Государственной налоговой службы.

Рынска пишет, что обожает Латвию из-за её налоговой системы, подчеркивая, что она гораздо гуманнее, чем во многих других европейских странах.

"Обожаю Латвию и ее налоговую инспекцию. Как я заблуждалась, браня налоговую систему Латвии. Это гораздо гуманнее , чем в большинстве европейских стран. И уж конечно, чем в Америке. В Америке попробуйте напишите запрос в IRS на справку о правах. Они или не ответят, или будут отвечать год полтора. А теперь напишите запрос в налоговую Латвии официальный. Обязаны ответить в течении 30 дней. Отвечают по факту через неделю. И отвечают подробно и по делу.

Мне дали ответ, что я не должна платить налоги за продажу квартиры в Москве, так как налоговые законы Латвии по продажам жилья работают для всех иностранных активов. Причем отвечает сама глава налоговой. Чего добилась Латвия своим гуманным правом и человечным обращением? Что я от души заплачу им все налоги на заработанное в этом году. И не сдаю на лето свою квартиру в доме в серую — сразу файлю все договора в налоговую", - пишет Рынска на своей странице в Facebook.

"И кстати, такой закон есть только в Латвии. А других европейских странах нет. В Германии можно иностранный актив продать без налогов, если ты владел не менее десяти лет. А в Австрии и Франции и такого нет. Так что, имейте ввиду, Латвия вполне гуманная страна по налоговому праву", - подчеркивает она. 

И говорит, что никогда не стала бы отдавать государству четверть стоимости своего имущества. Потому что это - нечестно.

Комментарии (3)
Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное
Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное (4)

Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет
Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет (1)

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек (1)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада (3)

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Загрузка

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (3)

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все (3)

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги (3)

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме! (3)

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11% (3)

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки? (3)

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

