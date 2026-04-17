834 нарушения за 24 часа: в Риге подвели итоги масштабной проверки скорости

В ходе проверки, используя как патрульные, так и непатрульные автомобили, полицейские зафиксировали 834 случая превышения скорости. Среди нарушителей выделились два водителя: автомобиль марки BMW двигался со скоростью 112 км/ч при разрешённых 50 км/ч, а мотоциклист разогнался до 90 км/ч в зоне с ограничением 30 км/ч.

В полиции отметили, что большое количество нарушений свидетельствует о том, что многие водители по-прежнему недооценивают риски опасного вождения и угрозу для других участников дорожного движения.