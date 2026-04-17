"Люди жалуются на цены на топливо. Для людей цены в магазинах слишком высоки. Для людей… слишком дорого.

Дорогие люди, вы разве не работаете? У вас у всех минимальная заработная плата?…

Вы еще не поняли, что мы живем в шоколаде?

Когда я начала работать в Макдоналдсе в 2000 году, моя зарплата составляла 50 латов. На эти деньги я могла позволить себе снять комнату, поесть, поехать на работу и отдохнуть. Да, трамвай, если я правильно помню, стоил 5 копеек…

Сегодня наши зарплаты намного выше, поэтому и цены намного выше", - рассуждает Агрита.

Публикация собрала более сотни комментариев.

"Эмпатия ничего не стоит. Не все в Латвии живут "в шоколаде". Очень многим людям приходится считать копейки", - пишет Кристс.

"Проблема для большинства людей заключается в том, что заработная плата растет не так быстро, как цены на товары и услуги.

Было бы идеально, если бы заработная плата за ту же работу покрывала тот же диапазон товаров/услуг, что и год-два-пять лет назад, но большинству людей приходится либо работать больше, либо чем-то жертвовать.

Хорошо бы, если бы работодатель регулярно пересматривал размер заработной платы с учетом инфляции, но это происходит относительно редко", - объясняет Байба.

"Цены растут с каждым годом, а зарплата (по крайней мере, моя) не менялась уже 3 года. Таким образом, объективно, я могу позволить себе всё меньше и меньше с каждым годом, и, соответственно, живу всё хуже и хуже. И, похоже, в ближайшем будущем ничего не изменится к лучшему", - пишет Иво.

"А я работаю кондитером. Получаю 900 евро. Сейчас в декрете получаю 600. Офигенный шоколад", - рассуждает Аманда.

"Да, и как только увеличили пособие на ребенка, цена подгузников сразу же взлетела с 17 до 23 евро! А еще счета нужно оплатить, из этих 600, и если ещё есть машина", - поддерживает её другая мамочка - Дагния.

"Ах да, эти люди предпенсионного возраста и пенсионеры настоящие богачи. И это их собственная вина, что они не работают.

В 1975 году можно было прокормиться за копейки! Зарплата тоже была отличная, можно было когда-нибудь накопить на «Жигули».

Можно было путешествовать за несколько рублей.

Сейчас зарплаты и пенсии настолько высоки, что цены определенно должны расти. Хотя молоко стоит 4 евро, буханка хлеба стоит 5 евро.

Тот факт, что один может позволить себе больше, не означает, что это могут позволить себе все. Лучше было бы, если бы большая часть из нас не жила за чертой бедности", - напомнила Анта.