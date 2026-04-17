Люди, оглянитесь, да мы же живём в шоколаде! Оптимистичный взгляд на цены вызвал бурю в соцсетях

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 11:38

Новости Латвии

То, что цены в Латвии растут, почувствовал каждый, но, в зависимости от уровня зарплаты, кто-то не может свести концы с концами, а кто-то всё ещё живет сравнительно хорошо. Жительница Латвии в соцсети Threads опубликовала пост-рассуждение о том, что жизнь дорожает, но ведь и зарплаты выросли.

"Люди жалуются на цены на топливо. Для людей цены в магазинах слишком высоки. Для людей… слишком дорого.

Дорогие люди, вы разве не работаете? У вас у всех минимальная заработная плата?…
Вы еще не поняли, что мы живем в шоколаде?

Когда я начала работать в Макдоналдсе в 2000 году, моя зарплата составляла 50 латов. На эти деньги я могла позволить себе снять комнату, поесть, поехать на работу и отдохнуть. Да, трамвай, если я правильно помню, стоил 5 копеек…

Сегодня наши зарплаты намного выше, поэтому и цены намного выше", - рассуждает Агрита.

Публикация собрала более сотни комментариев.

"Эмпатия ничего не стоит. Не все в Латвии живут "в шоколаде". Очень многим людям приходится считать копейки", - пишет Кристс.

"Проблема для большинства людей заключается в том, что заработная плата растет не так быстро, как цены на товары и услуги.

Было бы идеально, если бы заработная плата за ту же работу покрывала тот же диапазон товаров/услуг, что и год-два-пять лет назад, но большинству людей приходится либо работать больше, либо чем-то жертвовать.

Хорошо бы, если бы работодатель регулярно пересматривал размер заработной платы с учетом инфляции, но это происходит относительно редко", - объясняет Байба.

"Цены растут с каждым годом, а зарплата (по крайней мере, моя) не менялась уже 3 года. Таким образом, объективно, я могу позволить себе всё меньше и меньше с каждым годом, и, соответственно, живу всё хуже и хуже. И, похоже, в ближайшем будущем ничего не изменится к лучшему", - пишет Иво.

"А я работаю кондитером. Получаю 900 евро. Сейчас в декрете получаю 600. Офигенный шоколад", - рассуждает Аманда.

"Да, и как только увеличили пособие на ребенка, цена подгузников сразу же взлетела с 17 до 23 евро! А еще счета нужно оплатить, из этих 600, и если ещё есть машина", - поддерживает её другая мамочка - Дагния.

"Ах да, эти люди предпенсионного возраста и пенсионеры настоящие богачи. И это их собственная вина, что они не работают.

В 1975 году можно было прокормиться за копейки! Зарплата тоже была отличная, можно было когда-нибудь накопить на «Жигули».

Можно было путешествовать за несколько рублей.

Сейчас зарплаты и пенсии настолько высоки, что цены определенно должны расти. Хотя молоко стоит 4 евро, буханка хлеба стоит 5 евро.

Тот факт, что один может позволить себе больше, не означает, что это могут позволить себе все. Лучше было бы, если бы большая часть из нас не жила за чертой бедности", - напомнила Анта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада (1)

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (1)

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все (1)

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги (1)

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме! (1)

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11% (1)

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки? (1)

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

