После тёплых выходных в Латвии снова заметно похолодает

В пятницу во многих районах еще возможна более дождливая погода, однако в выходные и в начале рабочей недели будет достаточно периодов, когда сквозь облака будет выглядывать солнце и в целом станет более сухо.

Ночью местами под ясным небом температура может опускаться ниже нуля, а днем во многих районах она превысит +10 градусов. Во второй половине следующей недели облаков станет больше, ветер усилится.

В выходные погодные условия будет определять антициклон, поэтому они станут более благоприятными. Прогнозируется переменная облачность, в воскресенье местами на востоке возможен небольшой дождь. Сохранится слабый ветер северного направления.

Ночью температура опустится до -1…+4 градусов. В субботу воздух прогреется до +12…+16 градусов, на побережье - до +7…+12 градусов, в воскресенье будет на несколько градусов прохладнее.

В начале новой рабочей недели ожидается похожая и по-весеннему теплая погода.

Во второй половине следующей недели к территории Латвии с севера приблизится обширный циклон, который принесет более сильный ветер.

