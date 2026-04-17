Дай простыням подышать! Не надо торопиться утром застилать кровать… Почему?

Идея такая -- у тех, кто оставляет простыни и подушки не заправленными, постельное белье избавляется от влажности (все мы потеем вовремя сна), в кровати уже не будет обитать не так много микроскопических клещей.

Как говорят ученые, эти клещи процветают при температуре 20-25 °C и влажности 60-80%. Поскольку во время сна мы выделяем влагу, кровать становится отличным местом жительства и рассадником клещей. В кровати клещи живут на старых эпителиальных клетках кожи и волосах.

В 2005 году группа уже британских исследователей сообщила о том, что согласно их исследованиям регулярное заправление кровати может способствовать размножению клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus. Поэтому, откидывая одеяло с кровати и тщательно его проветривая спальную комнату каждое утро, мы разрушаем идеальный мир для клещей.

Доктор Стефен Претлав из Кингстонского университета обнаружил, что для клещей вредны солнечные лучи и сухой воздух. Эти микроскопические животные или гибнут сами, или как минимум перестают размножаться. А значит, после того как человек утром встает с теплой постели, ее категорически нельзя сразу заправлять.

«Не стоит застилать постель сразу после того, как вы встали», -- цитирует авторитетного специалиста -- британского эксперта в области гигиены Эджи Макензи издание The Daily Mail. Как пояснил эксперт, застилая свою кровать сразу после сна, человек невольно способствует размножению пылевых клещей. Он подчеркнул, что клещи любят тепло и влажность, а заправленная сразу кровать сохраняет эти условия.

Споры по этому вопросу в ученом мире разгорелись нешуточные. Однако сама идея подсушить постельное белье после сна кажется не такой уж плохой -- ведь спать на сухом приятнее. Для этого достаточно оставить кровать неубранной на полчаса-час. За это время можно принять душ, умыться и одеться. И потом уже по нашей привычке -- застелить кровать.

«Лучше откинуть одеяло, открыть настежь окна, как следует проветрить спальню в течение примерно 10 минут и только потом застелить постель», -- дал Эджи Макензи рекомендацию. А также эксперт посоветовал:

-- регулярно пылесосить матрас,

-- менять простыни не реже, чем раз в неделю,

-- дважды в год стирать в стиральной машине подушки и одеяла,

-- ни в коем случае не есть в постели.

Смена постельного белья: рекомендуется менять постельное белье раз в неделю, максимум раз в две недели.

Стирка: постельное белье желательно стирать при температуре 60 °С и с ароматизированным моющим средством, которое может увеличить количество аллергенов.

Заправлять или не заправлять постель -- решать вам. Нам идея подсушить постельное белье какое-то время сразу после пробуждения кажется не такой уж плохой -- ведь спать на сухом приятнее. А потом все-таки наверное лучше поступать как обычно: привести спальное место в порядок. Неубранная кровать, как ни крути, создает ощущение хаоса и беспорядка...

Согласно исследованию, проведенному в 2010 году американской Национальной ассоциацией сна, люди, которые ежедневно заправляют постель, высыпаются лучше, чем те, кто не тратит на это время по утрам. В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 25 до 55 лет. 44% сторонников заправленной постели ответили, что хорошо спят каждую или почти каждую ночь. Среди тех, кто предпочитает художественно-постельный беспорядок, таких счастливчиков только 37%.

Совет. Важно знать, что людям, у которых есть аллергия на пыль, недостаточно только проветривать постель. Чтобы реально уменьшить количество клещей, стоит поддерживать влажность в доме меньше 50%, накрывать матрасы и подушки пыленепроницаемыми чехлами на молнии, стирать постельное белье раз в неделю при температуре не ниже 60 °C и регулярно делать влажную уборку.

Справка. Сами по себе пылевые клещи не опасны. Вред приносят отходы их жизнедеятельности. Они оставляют после себя фекалии, которые содержат пищеварительные энзимы (белки Der f1 и Der p1). Энзимы разрушают клетки человеческой кожи. Это приводит к тому, что иммунная система начинает реагировать на них как на аллерген и провоцировать аллергическую реакцию, особенно если человек к ней генетически предрасположен.