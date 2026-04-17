Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 17. Апреля Завтра: Rudis, Rudolfs, Viviana
Доступность

Дай простыням подышать! Не надо торопиться утром застилать кровать… Почему?

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 08:33

Азбука здоровья 0 комментариев

Изучение этого вопроса началось с того, что мир узнал о привычке многих жителей Норвегии не застилать свои кровати. «Кто сейчас заправляет постель? И почему? Это кажется полным безумием!» -- говорит профессор клинической бактериологии в Сальгренсской академии доктор Агнес Уолдс. «Это всего лишь вопрос простого закрытия двери спальни. Особенно людям, страдающим аллергией на клещей, нужно навсегда перестать заправлять постель».

Идея такая -- у тех, кто оставляет простыни и подушки не заправленными, постельное белье избавляется от влажности (все мы потеем вовремя сна), в кровати уже не будет обитать не так много микроскопических клещей.

Как говорят ученые, эти клещи процветают при температуре 20-25 °C и влажности 60-80%. Поскольку во время сна мы выделяем влагу, кровать становится отличным местом жительства и рассадником клещей. В кровати клещи живут на старых эпителиальных клетках кожи и волосах.

В 2005 году группа уже британских исследователей сообщила о том, что согласно их исследованиям регулярное заправление кровати может способствовать размножению клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus. Поэтому, откидывая одеяло с кровати и тщательно его проветривая спальную комнату каждое утро, мы разрушаем идеальный мир для клещей.

Доктор Стефен Претлав  из Кингстонского университета обнаружил, что для клещей вредны солнечные лучи и сухой воздух. Эти микроскопические животные или гибнут сами, или как минимум перестают размножаться. А значит, после того как человек утром встает с теплой постели, ее категорически нельзя сразу заправлять.

«Не стоит застилать постель сразу после того, как вы встали», -- цитирует авторитетного специалиста -- британского эксперта в области гигиены Эджи Макензи издание The Daily Mail. Как пояснил эксперт, застилая свою кровать сразу после сна, человек невольно способствует размножению пылевых клещей. Он подчеркнул, что клещи любят тепло и влажность, а заправленная сразу кровать сохраняет эти условия.

Споры по этому вопросу в ученом мире  разгорелись нешуточные. Однако сама идея подсушить постельное белье после сна кажется не такой уж плохой -- ведь спать на сухом приятнее. Для этого достаточно оставить кровать неубранной на полчаса-час. За это время можно принять душ, умыться и одеться. И потом уже по нашей привычке -- застелить кровать.

«Лучше откинуть одеяло, открыть настежь окна, как следует проветрить спальню в течение примерно 10 минут и только потом застелить постель», -- дал Эджи Макензи рекомендацию. А также эксперт посоветовал:

-- регулярно пылесосить матрас,

-- менять простыни не реже, чем раз в неделю,

-- дважды в год стирать в стиральной машине подушки и одеяла,

-- ни в коем случае не есть в постели.

Смена постельного белья: рекомендуется менять постельное белье раз в неделю, максимум раз в две недели.

Стирка: постельное белье желательно стирать при температуре 60 °С и с ароматизированным моющим средством, которое может увеличить количество аллергенов.

Заправлять или не заправлять постель -- решать вам.  Нам идея подсушить постельное белье какое-то время сразу после пробуждения кажется не такой уж плохой -- ведь спать на сухом приятнее. А потом все-таки наверное лучше поступать как обычно: привести спальное место в порядок. Неубранная кровать, как ни крути, создает ощущение хаоса и беспорядка...

Согласно исследованию, проведенному в 2010 году американской Национальной ассоциацией сна, люди, которые ежедневно заправляют постель, высыпаются лучше, чем те, кто не тратит на это время по утрам. В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 25 до 55 лет. 44% сторонников заправленной постели ответили, что хорошо спят каждую или почти каждую ночь. Среди тех, кто предпочитает художественно-постельный беспорядок, таких счастливчиков только 37%.

Совет. Важно знать, что людям, у которых есть аллергия на пыль, недостаточно только проветривать постель. Чтобы реально уменьшить количество клещей, стоит поддерживать влажность в доме меньше 50%, накрывать матрасы и подушки пыленепроницаемыми чехлами на молнии, стирать постельное белье раз в неделю при температуре не ниже 60 °C и регулярно делать влажную уборку.

Справка. Сами по себе пылевые клещи не опасны. Вред приносят отходы их жизнедеятельности. Они оставляют после себя фекалии, которые содержат пищеварительные энзимы (белки Der f1 и Der p1). Энзимы разрушают клетки человеческой кожи. Это приводит к тому, что иммунная система начинает реагировать на них как на аллерген и провоцировать аллергическую реакцию, особенно если человек к ней генетически предрасположен.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Читать
Загрузка

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Читать

Важно 18:19

Важно 0 комментариев

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Читать

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Важно 18:11

Важно 0 комментариев

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Читать

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Читать

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

Читать