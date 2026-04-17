«Сбежал в Россию или Белоруссию»: прилюдно зарубивший свою жену Русиньш, возможно, жив

Родственники считают, что убийца жив и, вероятно, скрывается в России или Белоруссии.

Жители Ляудоны говорят, что автомобиль Леона Русиньша был найден на дороге в лесу в 30 километрах от Екабпилса. А сам он до сих пор не найден.

Русиньш был дальнобойщиком, хорошо знает эти места и вполне мог скрыться.

Леон Русиньш находится в розыске с 16 апреля 2023 года, когда он убил свою бывшую жену в Екабпилсском крае. Он совершил убийство на глазах у ребенка и матери женщины, которая, не выдержав горя, лишилась рассудка и умерла. Мальчик воспитывается в приёмной семье.

...На данный момент Государственная полиция провела около 30 мероприятий по розыску Леона Русиньша в лесу и русле реки, аналогичные проверки планируются и в ближайшее время, выяснило агентство ЛЕТА в Госполиции.

В полиции подтвердили, что по-прежнему рассматриваются обе версии - как версия о том, что Русиньш погиб, так и версия о том, что он жив.

"Розыскные мероприятия по делу Русиньша не прекращены. За это время проделана значительная работа для установления его местонахождения. Ведется и международное сотрудничество, в том числе проверялась информация о его возможном пребывании за границей, и до сих пор она не подтвердилась", - подчеркнули в полиции.

Учитывая, что расследование продолжается, более подробных комментариев в полиции в настоящее время не предоставляют.

Ранее сообщалось, что 16 апреля 2023 года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Русиньш, который на протяжении нескольких месяцев угрожал ей и преследовал. Женщина регулярно обращалась в этой связи в полицию, однако защитить ее не удалось. В отношении Русиньша было начато 19 уголовных процессов, из которых 18 - за невыполнение решения о защите от насилия.