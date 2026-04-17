Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пт, 17. Апреля
«Сбежал в Россию или Белоруссию»: прилюдно зарубивший свою жену Русиньш, возможно, жив

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 11:26

Полиция продолжает поиски Леона Русиньша, убившего свою жену Ивету топором на глазах у её матери и их общего сына — лес неоднократно прочёсывали. Недавно было получено сообщение, что его видели за границей, организовали задержание, но тревога оказалась ложной, сообщил начальник полиции Арманд Рукс телеканалу LTV «Панорама».

Родственники считают, что убийца жив и, вероятно, скрывается в России или Белоруссии.

Жители Ляудоны говорят, что автомобиль Леона Русиньша был найден на дороге в лесу в 30 километрах от Екабпилса. А сам он до сих пор не найден.

Русиньш был дальнобойщиком, хорошо знает эти места и вполне мог скрыться.

Леон Русиньш находится в розыске с 16 апреля 2023 года, когда он убил свою бывшую жену в Екабпилсском крае. Он совершил убийство на глазах у ребенка и матери женщины, которая, не выдержав горя, лишилась рассудка и умерла. Мальчик воспитывается в приёмной семье.

...На данный момент Государственная полиция провела около 30 мероприятий по розыску Леона Русиньша в лесу и русле реки, аналогичные проверки планируются и в ближайшее время, выяснило агентство ЛЕТА в Госполиции.

В полиции подтвердили, что по-прежнему рассматриваются обе версии - как версия о том, что Русиньш погиб, так и версия о том, что он жив.

"Розыскные мероприятия по делу Русиньша не прекращены. За это время проделана значительная работа для установления его местонахождения. Ведется и международное сотрудничество, в том числе проверялась информация о его возможном пребывании за границей, и до сих пор она не подтвердилась", - подчеркнули в полиции.

Учитывая, что расследование продолжается, более подробных комментариев в полиции в настоящее время не предоставляют.

Ранее сообщалось, что 16 апреля 2023 года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Русиньш, который на протяжении нескольких месяцев угрожал ей и преследовал. Женщина регулярно обращалась в этой связи в полицию, однако защитить ее не удалось. В отношении Русиньша было начато 19 уголовных процессов, из которых 18 - за невыполнение решения о защите от насилия.

Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет
В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой
Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

