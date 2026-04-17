В школах уже начинаются экзамены: где получить помощь в подготовке?

Кто учился - тот знает, что это совсем не просто ни на каком уровне: ни в средней школе, ни в колледже, ни в вузе или аспирантуре. Но, как говорится, через тернии – к звездам. Не хочешь мести улицу - продолжай учебу, получай специальность. Правда, дети часто не задумываются о таких далеких планах. Перешел в следующий класс – и хорошо.

Но родители, которых беспокоит будущее своих отпрысков, - постоянно в движении. Найти репетиторов по химии, физике, математике, английскому или немецкому языку – в зависимости от того, в какой стране они запланировали дальнейшую учебу для чада или куда собираются эмигрировать все семьей. Для детей из русскоговорящих семей ситуация в разы осложняется тем, что экзамены и предшествующая им учеба проходят исключительно на государственном языке. И даже если ребенок понимает и говорит по-латышски, то овладеть тонкостями физики, химии и естественных наук на уровне хорошего балла вряд ли получится без серьезной дополнительной подготовки.

А так как государственному языку в школах учили спустя рукава (и не старались, и учителей не хватает), то самый востребованный репетитор для школьника – это по латышскому языку. И в этом от госсистемы ждать помощи не приходится. Как говорят родители, все своими силами, все за свой счет. А в школе - только требования: по-русски ни слова! Соблюдая эту норму, можно перекантоваться как-то в течение учебного года, но экзамены... Там надо что-то писать, как-то отвечать на вопросы. Желательно впопад...

Что предлагают специалисты?

Государственное агентство развития образования (VIAA) подготовило разнообразный и широкий спектр вспомогательных материалов и мероприятий (конечно, на государственном языке), чтобы помочь учащимся, учителям и родителям целенаправленно подготовиться к государственным экзаменам 2025/2026 учебного года.

Особое внимание уделено централизованному экзамену по естественным наукам, который ранее проводился в рамках мониторинговой работы.

В Госагентстве сообщают, что с осени в рамках подготовки к экзаменационной сессии поддерживается систематическая коммуникация с образовательными учреждениями и самоуправлениями, идет разъяснение экзаменационных процессов, изменений и сообщается о доступных механизмах поддержки. Педагогам были предоставлены электронные курсы и методические материалы на платформе Skolo.lv, а также регулярные консультации в цифровых кабинетах, где эксперты отрасли отвечают на вопросы о содержании и оценке экзаменов.

На сайте VIAA представлен широкий спектр материалов: программы государственных экзаменов на текущий учебный год, задания и критерии оценки государственных экзаменов прошлых лет, методические материалы с анализом результатов экзаменов прошлых учебных лет и с рекомендациями по дальнейшей работе, а также записи и презентации семинаров, посвященных каждому предмету. Эти ресурсы, считают в VIAA, позволят как учащимся, так и преподавателям рационально планировать процесс подготовки и понять принципы оценки знаний...

Практические рекомендации

По вторникам VIAA в сотрудничестве с Министерством образования и науки организует онлайн-беседы, на которых эксперты ответят на вопросы, расскажут о структуре экзаменов, принципах оценивания, экзаменах для 9-го класса, о государственных тестах на этапе среднего образования, а также дадут практические рекомендации по процессу подготовки.

Заключительная беседа состоится 28 апреля, она будет посвящена родителям: специалисты дадут советы, как поддержать детей перед государственной проверкой знаний.

Для поддержки сдающих централизованный экзамен по естественным наукам подготовлены видеолекции, помогающие закрепить навыки, которые потребуются при выполнении заданий по химии, физике и биологии, – это теория, результаты исследований и идеальная подсказка объяснения.

На платформе Skolo.lv учащиеся могут выполнить специально подготовленную диагностическую работу по одному из естественнонаучных предметов или пройти онлайн-части контрольной работы предыдущих учебных лет...

Расписание экзаменов

* Первый государственный экзамен – контрольная работа по иностранному языку для учащихся 9-го класса

– состоится 22-24 апреля;

- централизованная экзаменационная сессия начнется 11 мая с экзамена высшего уровня по социальным знаниям и завершится 12 июня экзаменом высшего уровня по географии.

* В 2025/2026 учебном году минимальный проходной балл на централизованных экзаменах в 9-м классе составляет 15%, а в средней школе — 20%.

* В этом учебном году государственные экзамены для 9-го класса будут сдавать более 17,3 тысячи учащихся, а на экзамены высшего уровня среднего образования подали заявки от 15,5 (английский язык) до 17,4 тысячи учащихся (математика).

* Учащиеся смогут получить свидетельства об окончании основной школы с 26 июня 2026 года, а свидетельства об окончании централизованных экзаменов средней школы — с 3 июля.

Всю информацию о доступной поддержке можно найти на сайте VIAA: viaa.gov.lv

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА