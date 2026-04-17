Фестиваль тюльпанов и весенних цветов открывается в Пакруойской усадьбе

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 10:57

История и культура

Уже в эти выходные в Пакруойской усадьбе в Литве открывается одно из самых ожидаемых событий сезона — пятый, юбилейный фестиваль тюльпанов и весенних цветов «Ренессанс».

Организаторы обещают, что парк усадьбы площадью около 10 гектаров в этом году превратится в живую весеннюю картину, где расцветут более 5 миллионов тюльпанов и других весенних цветов.

Первых вестников весны посетители могут увидеть уже сейчас — территорию украшают нарциссы, гиацинты, анемоны, а совсем скоро всё пространство наполнят и первые тюльпаны.

Идея темы Ренессанса для фестиваля возникла очень естественно из наблюдений за самой природой. После зимнего покоя всё возрождается, укрепляется и расцветает заново. Точно так же в эпоху Ренессанса в Европе возродились искусство, наука и творческий потенциал человека.

Это ощущение и хотят передать посетителям, чтобы каждый, прогуливаясь среди миллионов цветов, почувствовал не только весну, но и вдохновение для нового начала.

Программа этого года включает не только впечатляющие цветочные экспозиции, но и разнообразные познавательные и творческие активности. Созданный на территории усадьбы маршрут приглашает исследовать разные локации, а мастерские изобретений, вдохновлённые идеями Леонардо да Винчи, позволят ближе познакомиться с инновациями эпохи Ренессанса.

Посетители смогут сами стать частью шедевров живописи Ренессанса, участвуя в «живых картинах» среди цветов, услышать истории о великих географических открытиях, познакомиться с историей первой литовской книги, а также принять участие в творческих занятиях и играх для детей. В хозяйственной части усадьбы гостей ждут животные и аутентичный ритм усадебной жизни.

Цветение начинается с ранних весенних цветов — анемонов, подснежников, мускари, гиацинтов и нарциссов, а затем парк наполняется сотнями сортов тюльпанов, создавая постоянно меняющуюся панораму красок и  с каждым годом дополняя её новыми сортами.

Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой
Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой (3)

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?
В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Важно

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Важно

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Важно

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

Важно

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Важно

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Важно

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Важно

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

