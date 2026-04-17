Фестиваль тюльпанов и весенних цветов открывается в Пакруойской усадьбе

Организаторы обещают, что парк усадьбы площадью около 10 гектаров в этом году превратится в живую весеннюю картину, где расцветут более 5 миллионов тюльпанов и других весенних цветов.

Первых вестников весны посетители могут увидеть уже сейчас — территорию украшают нарциссы, гиацинты, анемоны, а совсем скоро всё пространство наполнят и первые тюльпаны.

Идея темы Ренессанса для фестиваля возникла очень естественно из наблюдений за самой природой. После зимнего покоя всё возрождается, укрепляется и расцветает заново. Точно так же в эпоху Ренессанса в Европе возродились искусство, наука и творческий потенциал человека.

Это ощущение и хотят передать посетителям, чтобы каждый, прогуливаясь среди миллионов цветов, почувствовал не только весну, но и вдохновение для нового начала.

Программа этого года включает не только впечатляющие цветочные экспозиции, но и разнообразные познавательные и творческие активности. Созданный на территории усадьбы маршрут приглашает исследовать разные локации, а мастерские изобретений, вдохновлённые идеями Леонардо да Винчи, позволят ближе познакомиться с инновациями эпохи Ренессанса.

Посетители смогут сами стать частью шедевров живописи Ренессанса, участвуя в «живых картинах» среди цветов, услышать истории о великих географических открытиях, познакомиться с историей первой литовской книги, а также принять участие в творческих занятиях и играх для детей. В хозяйственной части усадьбы гостей ждут животные и аутентичный ритм усадебной жизни.

Цветение начинается с ранних весенних цветов — анемонов, подснежников, мускари, гиацинтов и нарциссов, а затем парк наполняется сотнями сортов тюльпанов, создавая постоянно меняющуюся панораму красок и с каждым годом дополняя её новыми сортами.