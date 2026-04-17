По данным службы, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 09:49. Очевидцы сообщили, что огонь вспыхнул в здании автосервиса дилерского центра Moller Auto (официальный представитель Volkswagen и Audi).

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые начали ликвидацию возгорания. В компании отметили, что пожар был небольшим, а все сотрудники и посетители были своевременно эвакуированы в соответствии с правилами безопасности. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщил представитель центра Артис Скулте, возгорание уже ликвидировано, после чего началась проверка причин происшествия. Ожидается, что дилерский центр и автосервис в ближайшее время возобновят работу.