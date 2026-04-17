Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 17. Апреля Завтра: Rudis, Rudolfs, Viviana
Доступность

С целью укрепления сотрудничества: министр экономики с делегацией поедет в Украину и Польшу

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 12:53

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) и делегация латвийских предпринимателей на следующей неделе посетят Польшу и Украину с целью укрепления сотрудничества в сферах обороны, технологий и энергетики, сообщило агентству ЛЕТА Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР).

Центральными событиями организованного агентством визита станут латвийско-польский бизнес-форум в Варшаве и латвийско-украинский бизнес-форум в Киеве.

Цель визита - укрепление экономического сотрудничества с обеими странами, содействие новым партнерствам и расширение возможностей латвийских компаний в экспорте и кооперации в оборонной, технологической и энергетической сферах.

ЛАИР отмечает, что запланированный в Варшаве латвийско-польский бизнес-форум соберет предпринимателей, отраслевых экспертов и представителей учреждений обеих стран. В программе форума - открывающая сессия с участием латвийских и польских должностных лиц, презентации о бизнес-среде обеих стран и панельные дискуссии о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, ИКТ и ИТ, а также в энергетике. В завершение программы предусмотрены нетворкинг и встречи компаний в формате "B2B".

Во время визита в Польшу Латвия подчеркнет потенциал сотрудничества в сфере оборонных технологий и технологий двойного назначения, цифровых решений, кибербезопасности и энергетики. Эти направления соответствуют тематике форума и интересам латвийских компаний.

После визита в Польшу делегация отправится в столицу Украины Киев, где состоится латвийско-украинский бизнес-форум, направленный на расширение практического сотрудничества с украинскими партнерами.

В программе форума: участие должностных лиц обеих стран, пленарная сессия об укреплении бизнес-связей, бизнес-сессии о новых возможностях экономического сотрудничества, а также панельные дискуссии по обороне, энергетике и технологиям. Также предусмотрены нетворкинг, контакты в формате "B2B" и отдельная рабочая сессия для украинских компаний.

Валайнис отмечает, что форумы в Польше и Украине - это целенаправленный шаг для усиления присутствия латвийских компаний на внешних рынках и создания новых проектов в отраслях с высоким спросом на инновации и решения в сфере безопасности. Польша является крупным и важным рынком, а Украина - страной, где латвийские технологии и опыт могут внести вклад в устойчивость и развитие.

Директор ЛАИР Иева Ягере подчеркивает, что форумы дают возможность латвийским компаниям целенаправленно встретиться с партнерами на двух стратегически важных рынках.

Польша является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Латвии, отмечает ЛАИР. В прошлом году общий товарооборот и торговля услугами между странами достигли 3,94 млрд евро, что поставило Польшу на четвертое место среди торговых партнеров Латвии. Экспорт в Польшу составил 1,06 млрд евро, импорт - 2,88 млрд евро. Прямые инвестиции Польши в Латвию на конец прошлого года составили 275 млн евро, а Латвии в Польшу - 132 млн евро.

Торговый оборот между Латвией и Украиной в прошлом году составил 723,6 млн евро. Экспорт в Украину - 430,5 млн евро, импорт - 293,2 млн евро. Сальдо торговли для Латвии оставалось положительным. Прямые инвестиции Украины в Латвию на конец 2025 года составили 295 млн евро, а Латвии в Украину - 144 млн евро.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
Важно

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек

Важно

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Важно

Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Читать
Загрузка

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Читать

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Важно 18:19

Важно 0 комментариев

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Читать

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Важно 18:11

Важно 0 комментариев

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Читать

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Читать

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

Читать