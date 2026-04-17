С целью укрепления сотрудничества: министр экономики с делегацией поедет в Украину и Польшу

Центральными событиями организованного агентством визита станут латвийско-польский бизнес-форум в Варшаве и латвийско-украинский бизнес-форум в Киеве.

Цель визита - укрепление экономического сотрудничества с обеими странами, содействие новым партнерствам и расширение возможностей латвийских компаний в экспорте и кооперации в оборонной, технологической и энергетической сферах.

ЛАИР отмечает, что запланированный в Варшаве латвийско-польский бизнес-форум соберет предпринимателей, отраслевых экспертов и представителей учреждений обеих стран. В программе форума - открывающая сессия с участием латвийских и польских должностных лиц, презентации о бизнес-среде обеих стран и панельные дискуссии о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, ИКТ и ИТ, а также в энергетике. В завершение программы предусмотрены нетворкинг и встречи компаний в формате "B2B".

Во время визита в Польшу Латвия подчеркнет потенциал сотрудничества в сфере оборонных технологий и технологий двойного назначения, цифровых решений, кибербезопасности и энергетики. Эти направления соответствуют тематике форума и интересам латвийских компаний.

После визита в Польшу делегация отправится в столицу Украины Киев, где состоится латвийско-украинский бизнес-форум, направленный на расширение практического сотрудничества с украинскими партнерами.

В программе форума: участие должностных лиц обеих стран, пленарная сессия об укреплении бизнес-связей, бизнес-сессии о новых возможностях экономического сотрудничества, а также панельные дискуссии по обороне, энергетике и технологиям. Также предусмотрены нетворкинг, контакты в формате "B2B" и отдельная рабочая сессия для украинских компаний.

Валайнис отмечает, что форумы в Польше и Украине - это целенаправленный шаг для усиления присутствия латвийских компаний на внешних рынках и создания новых проектов в отраслях с высоким спросом на инновации и решения в сфере безопасности. Польша является крупным и важным рынком, а Украина - страной, где латвийские технологии и опыт могут внести вклад в устойчивость и развитие.

Директор ЛАИР Иева Ягере подчеркивает, что форумы дают возможность латвийским компаниям целенаправленно встретиться с партнерами на двух стратегически важных рынках.

Польша является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Латвии, отмечает ЛАИР. В прошлом году общий товарооборот и торговля услугами между странами достигли 3,94 млрд евро, что поставило Польшу на четвертое место среди торговых партнеров Латвии. Экспорт в Польшу составил 1,06 млрд евро, импорт - 2,88 млрд евро. Прямые инвестиции Польши в Латвию на конец прошлого года составили 275 млн евро, а Латвии в Польшу - 132 млн евро.

Торговый оборот между Латвией и Украиной в прошлом году составил 723,6 млн евро. Экспорт в Украину - 430,5 млн евро, импорт - 293,2 млн евро. Сальдо торговли для Латвии оставалось положительным. Прямые инвестиции Украины в Латвию на конец 2025 года составили 295 млн евро, а Латвии в Украину - 144 млн евро.