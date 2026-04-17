У Латвии и Германии есть потенциал углубления сотрудничества: Валайнис на переговорах с немцами

В четверг, 16 апреля, Валайнис встретился с премьер-министром федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером и первым бургомистром Гамбурга Петером Ченчером, чтобы обсудить вопросы устойчивости и европейского сотрудничества в регионе Балтийского моря.

Во время встречи министра и представителей Германии было подчеркнуто, что более тесное сотрудничество стран региона важно для укрепления безопасности, экономического развития и устойчивости к внешним вызовам.

В переговорах особое внимание было уделено сотрудничеству Латвии и Германии, особенно северогерманского региона, которое в последние годы становится все более значимым. Стороны обсудили успешные примеры взаимодействия, включая визиты на высоком уровне и сотрудничество делегаций предпринимателей, которое уже дало конкретные результаты.

Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в энергетическом секторе, особенно в развитии ветроэнергетики в портах Латвии. Отдельно обсуждалось сотрудничество университетов в технологической сфере, важность обмена знаниями и реализации совместных проектов.

В ходе переговоров был отмечен значительный экономический потенциал двустороннего сотрудничества. Германия является одним из главных торговых партнеров и инвесторов Латвии, экономические отношения двух стран развиваются динамично, особенно в области инноваций и технологий, включая искусственный интеллект и умную логистику.

Кроме того, участники встречи подчеркнули важность цифровизации, значительный вклад в которую вносит обмен опытом между странами. Отмечено, что разработанные в Латвии решения, в том числе инновации в сфере морских технологий и проекты в области автономного судоходства, подтверждают потенциал страны стать значимым игроком в Балтийском регионе.