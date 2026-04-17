У Латвии и Германии есть потенциал углубления сотрудничества: Валайнис на переговорах с немцами

У Латвии и Германии есть широкий потенциал для углубления сотрудничества в сферах цифровизации, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта (ИИ), а также оборонной промышленности и возобновляемой энергетики, сообщил агентству ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

В четверг, 16 апреля, Валайнис встретился с премьер-министром федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером и первым бургомистром Гамбурга Петером Ченчером, чтобы обсудить вопросы устойчивости и европейского сотрудничества в регионе Балтийского моря.

Во время встречи министра и представителей Германии было подчеркнуто, что более тесное сотрудничество стран региона важно для укрепления безопасности, экономического развития и устойчивости к внешним вызовам.

В переговорах особое внимание было уделено сотрудничеству Латвии и Германии, особенно северогерманского региона, которое в последние годы становится все более значимым. Стороны обсудили успешные примеры взаимодействия, включая визиты на высоком уровне и сотрудничество делегаций предпринимателей, которое уже дало конкретные результаты.

Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в энергетическом секторе, особенно в развитии ветроэнергетики в портах Латвии. Отдельно обсуждалось сотрудничество университетов в технологической сфере, важность обмена знаниями и реализации совместных проектов.

В ходе переговоров был отмечен значительный экономический потенциал двустороннего сотрудничества. Германия является одним из главных торговых партнеров и инвесторов Латвии, экономические отношения двух стран развиваются динамично, особенно в области инноваций и технологий, включая искусственный интеллект и умную логистику.

Кроме того, участники встречи подчеркнули важность цифровизации, значительный вклад в которую вносит обмен опытом между странами. Отмечено, что разработанные в Латвии решения, в том числе инновации в сфере морских технологий и проекты в области автономного судоходства, подтверждают потенциал страны стать значимым игроком в Балтийском регионе.

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

