Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное (4)

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 13:07

4 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные"), вступивший в должность с марта 2025 года, в прошлом году получил в качестве вознаграждения 95 450 евро, свидетельствует его декларация должностного лица за 2025 год, доступная на сайте Службы государственных доходов (СГД).

Также Швинка в прошлом году получил дивиденды от SIA Ammolite в размере 50 000 евро, вознаграждение на должности парламентского секретаря Министерства обороны - 21 987 евро, а дивиденды от других компаний составили в общей сложности 2504 евро.

На конец прошлого года министру принадлежали 860 524 акции SIA LIC номинальной стоимостью 860 524 евро, 1750 акций Ammolite номинальной стоимостью 1750 евро, 348 акций AS Madara Cosmetics номинальной стоимостью 2175 евро, а также 44 акции AS Conexus Baltic Grid номинальной стоимостью 44 евро.

Одновременно на конец прошлого года в его пользовании находился автомобиль Audi Q6 e-tron 2024 года выпуска. Также на конец 2025 года в его собственности оставалась недвижимость в Риге.

Безналичные накопления министра сообщения на конец прошлого года составляли 287 605 евро и 30 702 доллара (26 129 евро) в Swedbank.

В то же время долговые обязательства, превышающие 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, на конец 2025 года составляли 7133 евро.

В свою очередь выданные им займы, сумма которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, на конец прошлого года составляли в общей сложности 550 797 евро.

Комментарии (4)
Комментарии (4)

Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет
Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет (1)

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?
Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой
Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой (3)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада (4)

Важно 4 комментариев

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (4)

Важно 4 комментариев

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все (4)

Важно 4 комментариев

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги (4)

Важно 4 комментариев

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме! (4)

Важно 4 комментариев

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11% (4)

Важно 4 комментариев

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки? (4)

Важно 4 комментариев

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

