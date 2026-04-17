Также Швинка в прошлом году получил дивиденды от SIA Ammolite в размере 50 000 евро, вознаграждение на должности парламентского секретаря Министерства обороны - 21 987 евро, а дивиденды от других компаний составили в общей сложности 2504 евро.

На конец прошлого года министру принадлежали 860 524 акции SIA LIC номинальной стоимостью 860 524 евро, 1750 акций Ammolite номинальной стоимостью 1750 евро, 348 акций AS Madara Cosmetics номинальной стоимостью 2175 евро, а также 44 акции AS Conexus Baltic Grid номинальной стоимостью 44 евро.

Одновременно на конец прошлого года в его пользовании находился автомобиль Audi Q6 e-tron 2024 года выпуска. Также на конец 2025 года в его собственности оставалась недвижимость в Риге.

Безналичные накопления министра сообщения на конец прошлого года составляли 287 605 евро и 30 702 доллара (26 129 евро) в Swedbank.

В то же время долговые обязательства, превышающие 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, на конец 2025 года составляли 7133 евро.

В свою очередь выданные им займы, сумма которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, на конец прошлого года составляли в общей сложности 550 797 евро.