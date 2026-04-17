Как пережить сезон аллергии? О поколениях лекарств и других каверзных вопросах
17 апреля, 2026 14:20

В случае неприятных симптомов аллергии, вызванной различными причинами (течение носа, слезотечение и резь в глазах), а также крапивницы препарат номер один — антигистамины.

Когда и как применяются антигистамины, как и с чем эти лекарства взаимодействуют и какие могут быть побочные эффекты, рассказывает сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Эвита Лармане.

«Антигистамины, или блокаторы рецепторов Н1, с течением времени развивались, и к первому их поколению присоединилось следующее, во многом превосходящее первое как в переносимости лекарств, так и в пригодности для долгосрочного применения», — подчеркивает сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Эвита Лармане и дает объяснение, что такое антигистамины, как различаются поколения лекарств, каковы их эффективность, взаимодействие, побочные эффекты и как их применять в соответствии с ситуацией.

Первое поколение — историческое наследие с существенными ограничениями

«Популярные препараты первого поколения (например, Clemastinum, Chloropyraminum) способны эффективно и быстро уменьшить острые симптомы, однако они также создают значительные ограничения — вызывают не только выраженную сонливость (седацию) и заторможенность, но и могут привести к сухому рту, нарушениям зрения, ретенции мочи, что означает неспособность полностью или частично опорожнить мочевой пузырь. Для пожилых людей такая нагрузка является критическим фактором риска, который связан с ухудшением когнитивных функций и риском падений, поэтому им следует избегать употребления антигистаминов первого поколения», — предупреждает фармацевт.

Второе и третье поколения — золотой стандарт терапии

При лечении аллергического ринита и хронической спонтанной крапивницы в качестве средств первого выбора рекомендуются антигистамины второго и третьего поколений. Фармацевт поясняет: «Данные исследований подтверждают, что они обеспечивают равноценную или более выраженную эффективность в контроле симптомов, одновременно существенно снижая риск сонливости. Однако тем, чья профессия или повседневные занятия требуют высокой концентрации, и в этой группе лекарств предпочтение отдается препаратам, которые доказали нулевое воздействие на психомоторные способности».

Особое внимание следует уделить терапии хронической внезапной (спонтанной) крапивницы с учетом индивидуальных рисков. «В редких случаях современные антигистамины могут взаимодействовать с какими-то специфическими препаратами или влиять на систему управления сердцем (QT-интервал), что особенно важно для пациентов с болезнями сердца или тех, кто принимает другие продляющие QT-интервал средства», — говорит Эвита Лармане.

Взаимодействие и возможные побочные эффекты

Дополнительную нагрузку на безопасность антигистаминной терапии создает взаимодействие с другими препаратами и повседневными привычками. «Надо учитывать, что антигистамины первого поколения значительно усиливают действие седативных средств, например снотворного или опиоидов, а также суммируются с эффектом алкоголя, опасно замедляя скорость реакции.

Внимание надо обратить и на антигистамины нового поколения, - отмечает фармацевт. -Часть этих препаратов разлагается в печени посредством специфических энзимов. Употребляемые одновременно препараты, которые используют те же пути распада, могут этому процессу препятствовать. Например, в комбинации с определенными антибиотиками или противогрибковыми средствами может увеличиться концентрация антигистамина в плазме из-за замедления его разрушения с ростом риска нежелательных побочных эффектов».

Сок грейпфрута может помешать...

На эффективность антигистаминов может повлиять даже повседневное питание. «Например, сок грейпфрутов или апельсинов может уменьшить усвоение некоторых антигистаминов, а с ним и клинический эффект. В случае употребления более современных антигистаминов еда и фруктовые соки также могут снизить биодоступность лекарств, поэтому важно соблюдать интервал приема — один час до или два часа после еды», — говорит фармацевт и подчеркивает, что при выборе антигистамина безопасность всегда основывается на балансе нескольких факторов: свойств молекулы лекарств, лекарственной формы, одновременно употребляемых медикаментов и повседневных привычек пользователя. Понимание этих нюансов позволяет обеспечить эффективный контроль симптомов, сохраняя при этом хорошую переносимость лекарств и качество жизни.

Желаемые побочные эффекты

«Хотя прием антигистаминов Н1 в основном связан с аллергическими заболеваниями, в отдельных ситуациях именно свойства препаратов первого поколения, которые в других случаях считаются ограничительными, обеспечивают необходимую терапевтическую выгоду. При вестибулярных расстройствах и морской болезни (кинетозе) центрально действующие средства не только снижают тошноту и головокружение, но и успокаивают и стабилизируют состояние. И при тошноте во время беременности таким образом можно помочь контролировать симптомы, обеспечивая легкий успокаивающий эффект.

В острых случаях, например при серьезной и опасной аллергической реакции, или анафилаксии, антигистамины Н1 могут уменьшить кожные симптомы, однако они ни в коем случае не заменяют необходимый для улучшения состояния адреналин — в такой ситуации нельзя рассчитывать на антигистамин как на средство спасения», — отмечает фармацевт.

Лекарственные формы и комбинации

Антигистамины Н1 доступны в различных лекарственных формах. Вот пояснение фармацевта:

1. Таблетки и растворы обеспечивают системный эффект и особенно важны при хронической крапивнице и аллергическом рините.

2. Локальные — аэрозоли для носа и глазные капли — позволяют добиться быстрого уменьшения симптомов с минимальным воздействием на весь организм.

3. Применяемые на коже антигистамины — гели, кремы — можно использовать для уменьшения локального зуда, например после укусов насекомых или при легких аллергических реакциях кожи. Нужно учитывать, что эти средства предназначены для небольших зон кожи и непригодны для лечения обширных дерматитов или хронической крапивницы.

«Локальная терапия при аллергическом рините предлагает несколько возможностей. Один вариант — аэрозоли для носа, объединяющие антигистамин H1 с кортикостероидом. Они обеспечивают быстрое облегчение симптомов и длительный контроль воспаления. Антигистамин быстро уменьшает отек и зуд, а кортикостероид в долгосрочной перспективе подавляет воспалительные процессы.

Существуют также аэрозоли барьерного типа, работающие механически: они образуют тонкий гелеобразный барьер на слизистой оболочке носа, который задерживает вдыхаемые аллергены, например пыльцу, пылевых клещей, и способствует их выведению, предотвращая контакт с клетками. Они могут служить профилактическим средством.

Используя различные средства, лечение можно индивидуально настроить так, чтобы обеспечить как моментальное облегчение симптомов, так и долгосрочную защиту, сохраняя безопасность», — отмечает фармацевт Mēness aptieka Эвита Лармане.