Сакура возвращает весну! В парке Победы началось цветение

Каждую весну парк Победы в Риге становится местом, куда тянет горожан. Именно здесь начинается цветение сакуры. Этот сезон уже стартовал: на деревьях появились первые розовые цветы, хотя до пика цветения ещё нужно немного времени из-за нестабильной погоды.

Жители города традиционно ждут этого момента, чтобы прогуляться по парку, поймать весеннее настроение и увидеть редкое для Латвии зрелище. Самые нетерпеливые уже идут туда сейчас - сакура постепенно раскрывается и уже радует глаз.

Сакура - это декоративная японская вишня, известная своим обильным и эффектным цветением. В Японии она считается одним из главных символов весны. В этот период люди собираются в парках, устраивают пикники под деревьями и просто проводят время на природе.

В Риге такое зрелище можно увидеть без дальних поездок. В 2012 году посольство Японии подарило городу 114 саженцев сакуры, и с тех пор каждую весну парк Победы превращается в цветущий уголок с белыми и нежно-розовыми деревьями.

Пока распускаются розовые цветы, а белые деревья ещё ждут своего часа. Но уже сейчас парк становится отличным местом для прогулок и весенних фотографий.