Подозрение на алкоголь и насилие: Кандава отстранила директора школы

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 16:03

Важно 0 комментариев

Scanpix/ Juliane Sonntag Copyright: picture alliance / /photothek.de

В Тукумском краевом самоуправлении сообщили, что директора Кандавской детско-юношеской спортивной школы (BJSS) Вариса Круминьша отстранили от исполнения обязанностей из-за возможного нарушения в сфере защиты прав детей. Об этом сообщает LETA.

В самоуправлении уточнили, что 8 апреля получили информацию о возможном нарушении со стороны руководителя и педагога профессионального учебного учреждения. Всего поступило пять заявлений.

Для немедленного реагирования в спортшколе организовали несколько родительских собраний, где разъяснили ситуацию и ответили на вопросы. 9 апреля исполнительный директор самоуправления издал распоряжение об отстранении директора от работы до полного выяснения обстоятельств, но не дольше чем до 9 июля 2026 года.

Самоуправление запросило объяснения у вовлеченных сотрудников спортшколы. После получения и оценки всей информации будут приняты дальнейшие решения.

Опубликованная в социальных сетях информация указывает, что отстранение последовало после участия школы в соревнованиях «Nākotnes zvaigznes 2026» в Чехии в начале апреля. В публикациях утверждается, что Круминьш в присутствии детей мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Ему также вменяют эмоциональное и физическое насилие в отношении детей.

Получить комментарий самого отстраненного директора агентству LETA пока не удалось. По данным архива LETA, Круминьш был назначен директором Кандавской BJSS в конце 2020 года.

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

