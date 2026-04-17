Подозрение на алкоголь и насилие: Кандава отстранила директора школы

В самоуправлении уточнили, что 8 апреля получили информацию о возможном нарушении со стороны руководителя и педагога профессионального учебного учреждения. Всего поступило пять заявлений.

Для немедленного реагирования в спортшколе организовали несколько родительских собраний, где разъяснили ситуацию и ответили на вопросы. 9 апреля исполнительный директор самоуправления издал распоряжение об отстранении директора от работы до полного выяснения обстоятельств, но не дольше чем до 9 июля 2026 года.

Самоуправление запросило объяснения у вовлеченных сотрудников спортшколы. После получения и оценки всей информации будут приняты дальнейшие решения.

Опубликованная в социальных сетях информация указывает, что отстранение последовало после участия школы в соревнованиях «Nākotnes zvaigznes 2026» в Чехии в начале апреля. В публикациях утверждается, что Круминьш в присутствии детей мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Ему также вменяют эмоциональное и физическое насилие в отношении детей.

Получить комментарий самого отстраненного директора агентству LETA пока не удалось. По данным архива LETA, Круминьш был назначен директором Кандавской BJSS в конце 2020 года.