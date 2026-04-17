Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Редакция PRESS 17 апреля, 2026

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

По информации Bolt, у компании есть данные от партнерских водителей о целенаправленной травле тех, кто в день протеста решил работать. Bolt утверждает, что организаторы протеста составляли «черные списки» с именами, фамилиями и номерами автомобилей, публиковали их в закрытых группах и публично унижали людей, которые не присоединились к акции.

В Bolt подчеркнули, что платформа не предпринимала действий против партнеров из-за участия в протесте, который прошел в понедельник, 20 апреля, и уважает выбор водителей. При этом полученную информацию о угрозах компания рассматривает серьезно, так как безопасность партнеров названа приоритетом.

Bolt также сообщила, что угрозы нескольким водителям подтверждаются присланной компанией информацией и скриншотами из чатов WhatsApp и других платформ. В качестве примера упомянуто предприятие OkoRide, которое работает на платформе Bolt в Риге, содержит парк электромобилей и нанимает более 100 водителей. Руководитель OkoRide Улдис Тераудкалнс заявил, что компания поддерживает право людей протестовать, но также выступает за право работать и зарабатывать. По его словам, OkoRide позволила сотрудникам самим решать, работать в день протеста или нет, а предприятие в акции не участвовало.

Тераудкалнс также отметил, что до сих пор компания получала лишь косвенные и неконкретные угрозы на различных сайтах до и после дня протеста, поэтому причин обращаться в полицию не было, но в случае необходимости они готовы это сделать.

Bolt добавила, что в материалах организаторов упоминались несколько крупных и узнаваемых таксомоторных компаний, но на практике они в протесте не участвовали. Руководитель компании X Taxi заявил, что предприятие выступает за конструктивный диалог отрасли с Министерством сообщения и что такой диалог сейчас идет. Он также подчеркнул, что компания не давала согласия на использование бренда X Taxi на сайте, созданном протестующими.

Ранее сообщалось, что в Риге, Елгаве и Даугавпилсе в понедельник, 20 апреля, несколько сотен таксистов протестовали против политики Bolt и, по их оценке, монопольного положения компании в Латвии.

Министр сообщения Атис Швинка написал в X, что на прошлой неделе представил конкретные предложения по упорядочиванию отрасли, над которыми министерство работало последние полгода. Среди них - единая система лицензирования в одном учреждении и одна лицензия для работы по всей Латвии, единые правила по стране, меньшая бюрократическая нагрузка и расходы, единая информационная и дата-система, возможный приход новых участников рынка, а также регулирование цифровых платформ, включая потолок комиссии 15%.

Председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Элла Петрова заявила, что отраслевые ассоциации поддерживают идею потолка комиссии 15%. По ее словам, сейчас комиссии составляют 30,1%.

Ассоциации направили ультиматум правительству и Bolt. Они требуют равных условий для участников рынка, прозрачности алгоритмов и расчетов, налоговой справедливости и локализации, социальных гарантий и безопасности труда, мер поддержки в кризис, реформы акциза на топливо, а также реформы регулирования и усиления контроля, включая разработку единого закона о коммерческих пассажирских перевозках такси.

От Bolt ассоциации требуют пересмотра тарифов, включая повышение на 40%, введение ночного тарифа с коэффициентом 1,5, установление минимальной стоимости поездки пять евро, а также возможность перевозчикам самостоятельно оценивать рентабельность поездки и принимать решение о ее выполнении без негативных последствий на платформе. Также они требуют комиссии Bolt 15% плюс НДС. Протест организовали отраслевые организации TPNDDO, LVTNDDO, LPKAA и профсоюз LAKRS.

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»
А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет
Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Загрузка

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

