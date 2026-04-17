Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

По информации Bolt, у компании есть данные от партнерских водителей о целенаправленной травле тех, кто в день протеста решил работать. Bolt утверждает, что организаторы протеста составляли «черные списки» с именами, фамилиями и номерами автомобилей, публиковали их в закрытых группах и публично унижали людей, которые не присоединились к акции.

В Bolt подчеркнули, что платформа не предпринимала действий против партнеров из-за участия в протесте, который прошел в понедельник, 20 апреля, и уважает выбор водителей. При этом полученную информацию о угрозах компания рассматривает серьезно, так как безопасность партнеров названа приоритетом.

Bolt также сообщила, что угрозы нескольким водителям подтверждаются присланной компанией информацией и скриншотами из чатов WhatsApp и других платформ. В качестве примера упомянуто предприятие OkoRide, которое работает на платформе Bolt в Риге, содержит парк электромобилей и нанимает более 100 водителей. Руководитель OkoRide Улдис Тераудкалнс заявил, что компания поддерживает право людей протестовать, но также выступает за право работать и зарабатывать. По его словам, OkoRide позволила сотрудникам самим решать, работать в день протеста или нет, а предприятие в акции не участвовало.

Тераудкалнс также отметил, что до сих пор компания получала лишь косвенные и неконкретные угрозы на различных сайтах до и после дня протеста, поэтому причин обращаться в полицию не было, но в случае необходимости они готовы это сделать.

Bolt добавила, что в материалах организаторов упоминались несколько крупных и узнаваемых таксомоторных компаний, но на практике они в протесте не участвовали. Руководитель компании X Taxi заявил, что предприятие выступает за конструктивный диалог отрасли с Министерством сообщения и что такой диалог сейчас идет. Он также подчеркнул, что компания не давала согласия на использование бренда X Taxi на сайте, созданном протестующими.

Ранее сообщалось, что в Риге, Елгаве и Даугавпилсе в понедельник, 20 апреля, несколько сотен таксистов протестовали против политики Bolt и, по их оценке, монопольного положения компании в Латвии.

Министр сообщения Атис Швинка написал в X, что на прошлой неделе представил конкретные предложения по упорядочиванию отрасли, над которыми министерство работало последние полгода. Среди них - единая система лицензирования в одном учреждении и одна лицензия для работы по всей Латвии, единые правила по стране, меньшая бюрократическая нагрузка и расходы, единая информационная и дата-система, возможный приход новых участников рынка, а также регулирование цифровых платформ, включая потолок комиссии 15%.

Председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Элла Петрова заявила, что отраслевые ассоциации поддерживают идею потолка комиссии 15%. По ее словам, сейчас комиссии составляют 30,1%.

Ассоциации направили ультиматум правительству и Bolt. Они требуют равных условий для участников рынка, прозрачности алгоритмов и расчетов, налоговой справедливости и локализации, социальных гарантий и безопасности труда, мер поддержки в кризис, реформы акциза на топливо, а также реформы регулирования и усиления контроля, включая разработку единого закона о коммерческих пассажирских перевозках такси.

От Bolt ассоциации требуют пересмотра тарифов, включая повышение на 40%, введение ночного тарифа с коэффициентом 1,5, установление минимальной стоимости поездки пять евро, а также возможность перевозчикам самостоятельно оценивать рентабельность поездки и принимать решение о ее выполнении без негативных последствий на платформе. Также они требуют комиссии Bolt 15% плюс НДС. Протест организовали отраслевые организации TPNDDO, LVTNDDO, LPKAA и профсоюз LAKRS.