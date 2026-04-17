Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 18:11

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подчеркнула, что новый комплекс дает широкие возможности для применения принципов ресоциализации, чтобы люди могли изменить свою жизнь, а также позволяет полностью выполнять обязательства в сфере прав человека. Она сообщила, что в новую тюрьму уже переведены заключенные из старой Лиепайской тюрьмы, а далее продолжится перевод заключенных из Елгавской тюрьмы и Даугаугривской тюрьмы - из ее отделения Грива.

По словам министра, важную роль в работе новой тюрьмы будут играть технологии, что позволит направить сотрудников на изменение поведенческих моделей и ресоциализацию. Она отметила, что на 1200 заключенных в комплексе предусмотрено 450 сотрудников.

«Тем, кто попадает в тюрьму, сломана жизнь, но мы хотим, чтобы те заключенные, которые хотят изменить свою поведенческую модель, выходя наружу, в обществе нашли свое место. Каждый человек, который оказался здесь, заслуживает возможности измениться, и государство обеспечит ему такие условия. Но решение измениться должен принять каждый сам», - сказала Либиня-Эгнере.

Отвечая на вопрос о росте расходов на содержание заключенных на фоне общего подорожания, министр напомнила, что безопасность в значительной степени будут обеспечивать технологии, а сам комплекс построен энергоэффективным.

Ранее сообщалось, что в начале февраля новый Лиепайский тюремный комплекс начал работу по адресу Алсунгас, 29. Старая Лиепайская тюрьма закрыта, а ее функции как структурного подразделения Управления мест заключения полностью продолжаются на новом адресе. В комплексе предусмотрены места для 1200 заключенных, он включает шесть зданий. Общая площадь территории составляет 305 116 квадратных метров, планируемая площадь помещений - около 37 400 квадратных метров.

В течение этого года в новую Лиепайскую тюрьму планируется перевести также заключенных из Елгавской и Даугавпилсской тюрем. Старое здание Лиепайской тюрьмы на улице Дарза планируют выставить на аукцион. При этом Лиепайская дума выразила желание перенять часть недвижимости по адресу Дарза, 19/21.

Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное
Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное (4)

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?
Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет
Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет (1)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

