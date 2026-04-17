Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подчеркнула, что новый комплекс дает широкие возможности для применения принципов ресоциализации, чтобы люди могли изменить свою жизнь, а также позволяет полностью выполнять обязательства в сфере прав человека. Она сообщила, что в новую тюрьму уже переведены заключенные из старой Лиепайской тюрьмы, а далее продолжится перевод заключенных из Елгавской тюрьмы и Даугаугривской тюрьмы - из ее отделения Грива.

По словам министра, важную роль в работе новой тюрьмы будут играть технологии, что позволит направить сотрудников на изменение поведенческих моделей и ресоциализацию. Она отметила, что на 1200 заключенных в комплексе предусмотрено 450 сотрудников.

«Тем, кто попадает в тюрьму, сломана жизнь, но мы хотим, чтобы те заключенные, которые хотят изменить свою поведенческую модель, выходя наружу, в обществе нашли свое место. Каждый человек, который оказался здесь, заслуживает возможности измениться, и государство обеспечит ему такие условия. Но решение измениться должен принять каждый сам», - сказала Либиня-Эгнере.

Отвечая на вопрос о росте расходов на содержание заключенных на фоне общего подорожания, министр напомнила, что безопасность в значительной степени будут обеспечивать технологии, а сам комплекс построен энергоэффективным.

Ранее сообщалось, что в начале февраля новый Лиепайский тюремный комплекс начал работу по адресу Алсунгас, 29. Старая Лиепайская тюрьма закрыта, а ее функции как структурного подразделения Управления мест заключения полностью продолжаются на новом адресе. В комплексе предусмотрены места для 1200 заключенных, он включает шесть зданий. Общая площадь территории составляет 305 116 квадратных метров, планируемая площадь помещений - около 37 400 квадратных метров.

В течение этого года в новую Лиепайскую тюрьму планируется перевести также заключенных из Елгавской и Даугавпилсской тюрем. Старое здание Лиепайской тюрьмы на улице Дарза планируют выставить на аукцион. При этом Лиепайская дума выразила желание перенять часть недвижимости по адресу Дарза, 19/21.