По словам Страутиньша, в начале года картина выглядела заметно спокойнее: в феврале инфляция снизилась до 2,3%, и при стабильной экономической ситуации среднегодовой показатель мог бы быть немного выше 2% или даже ниже.

«Похоже, что инфляция может составить около 4%, и, к сожалению, это довольно вероятно», - отметил экономист.

Главной причиной он назвал рост цен на энергоресурсы. Страутиньш указал, что биржевые цены на нефть, по-видимому, стабилизировались около 100 долларов за баррель, но реальная ситуация может отличаться: цены на физические поставки нередко расходятся с биржевыми, а в ближайшее время сохраняется риск новых скачков.

Дополнительную неопределенность, по его словам, создает геополитика, включая напряженность между США и Ираном, способную повлиять на поставки нефти и динамику цен. Он также отметил практическую напряженность на рынке: ранее начатые поставки постепенно иссякают, что может усилить давление на цены.