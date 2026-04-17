Ставка на семьи: в регионах Латвии реализуют два десятка новых проектов

Совет ФОИ в пятницу утвердил результаты конкурса "Организация региональных мероприятий для формирования дружественной для семей среды", реализуемого в рамках программы политики сплоченности Европейского союза.

Общий объем финансирования конкурса составил 440 000 евро, которые планировалось распределить поровну - по 88 000 евро для каждого региона планирования, однако после оценки проектов и уровня спроса финансирование было перераспределено. В результате утверждены семь проектов в Риге, по четыре проекта в Видземе, Курземе и Земгале и три проекта в Латгале.

Получившие поддержку проекты предусматривают организацию публичных мероприятий для семей, направленных на укрепление психологической и эмоциональной устойчивости, улучшение взаимоотношений и сплочение сообществ.

В целом на конкурс было подано 89 заявок на сумму более 1,6 млн евро.