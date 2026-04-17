Долой конкуренцию и конкурсы на закупки. Больница Страдиня требует послаблений

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 15:39

Новости Латвии

 

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня (больница Страдиня) заявила, что в целом поддерживает планируемые поправки к Закону о публичных закупках, цель которых - сократить бюрократию и повысить эффективность использования государственных средств. Одновременно больница предупреждает, что отдельные предложения в сфере услуг здравоохранения могут дать обратный эффект - увеличить административную нагрузку и ограничить возможности обеспечивать лечебные услуги высшего качества.

Ассоциация крупных больниц Латвии, членом которой является и больница Страдиня, обратила внимание Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) на отдельные планируемые изменения. Ассоциация отдельно указывает на предложение обязать проводить упрощенную закупку уже с 20 000 евро также в сфере здравоохранения, социальных и связанных с ними услуг.

В больнице подчеркивают, что в здравоохранении нередко требуются своевременные и соответствующие обстоятельствам решения, чтобы обеспечить непрерывный и качественный уход за пациентами. По словам представителей больницы, для нее важно сохранить возможность оперативно привлекать зарубежных специалистов для сложных и уникальных операций, продолжать сотрудничество с зарубежными лабораториями в диагностике редких заболеваний, обеспечивать обучение врачей в международной среде, а также организовывать практику студентов в лечебных учреждениях без лишней административной нагрузки.

«Мы полностью поддерживаем модернизацию системы закупок и сокращение бюрократии. Однако в здравоохранении есть сферы, где механизмы закупок нельзя применять механически. Например, развитие трансплантологии и обучение врачей происходят в тесном сотрудничестве с конкретными международными партнерами, которые не участвуют в процедурах публичных закупок. Для больницы Страдиня важно сохранить возможность в интересах пациентов использовать лучшие доступные решения», - комментирует руководитель отдела закупок больницы Страдиня Санита Бриеде.

В больнице также отмечают, что в реальности во многих подобных услугах конкуренция не происходит в классическом понимании - цены на услуги и стандарты качества уже определены, круг поставщиков очень узкий, а выбор основывается на профессиональной репутации и опыте.

Больница Страдиня призывает в дальнейших дискуссиях о поправках оценить специфику сферы здравоохранения и сохранить решения, которые позволяют лечебным учреждениям действовать в интересах пациентов.

Главные новости

Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет
Важно

Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет (1)

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?
Важно

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»
Важно

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (2)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Важно 18:40

Важно

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Загрузка

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Важно 18:27

Важно

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Важно 18:19

Важно

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

Важно 18:14

Важно

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Важно 18:11

Важно

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Важно 18:01

Важно

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Важно 17:21

Важно

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

