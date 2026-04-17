Долой конкуренцию и конкурсы на закупки. Больница Страдиня требует послаблений

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня (больница Страдиня) заявила, что в целом поддерживает планируемые поправки к Закону о публичных закупках, цель которых - сократить бюрократию и повысить эффективность использования государственных средств. Одновременно больница предупреждает, что отдельные предложения в сфере услуг здравоохранения могут дать обратный эффект - увеличить административную нагрузку и ограничить возможности обеспечивать лечебные услуги высшего качества.

Ассоциация крупных больниц Латвии, членом которой является и больница Страдиня, обратила внимание Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) на отдельные планируемые изменения. Ассоциация отдельно указывает на предложение обязать проводить упрощенную закупку уже с 20 000 евро также в сфере здравоохранения, социальных и связанных с ними услуг.

В больнице подчеркивают, что в здравоохранении нередко требуются своевременные и соответствующие обстоятельствам решения, чтобы обеспечить непрерывный и качественный уход за пациентами. По словам представителей больницы, для нее важно сохранить возможность оперативно привлекать зарубежных специалистов для сложных и уникальных операций, продолжать сотрудничество с зарубежными лабораториями в диагностике редких заболеваний, обеспечивать обучение врачей в международной среде, а также организовывать практику студентов в лечебных учреждениях без лишней административной нагрузки.

«Мы полностью поддерживаем модернизацию системы закупок и сокращение бюрократии. Однако в здравоохранении есть сферы, где механизмы закупок нельзя применять механически. Например, развитие трансплантологии и обучение врачей происходят в тесном сотрудничестве с конкретными международными партнерами, которые не участвуют в процедурах публичных закупок. Для больницы Страдиня важно сохранить возможность в интересах пациентов использовать лучшие доступные решения», - комментирует руководитель отдела закупок больницы Страдиня Санита Бриеде.

В больнице также отмечают, что в реальности во многих подобных услугах конкуренция не происходит в классическом понимании - цены на услуги и стандарты качества уже определены, круг поставщиков очень узкий, а выбор основывается на профессиональной репутации и опыте.

Больница Страдиня призывает в дальнейших дискуссиях о поправках оценить специфику сферы здравоохранения и сохранить решения, которые позволяют лечебным учреждениям действовать в интересах пациентов.