Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги (2)

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 18:14

Важно 2 комментариев

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

В Видземской больнице указывают, что один из аспектов, где рост цен ощущается сильнее всего, — топливо. Это касается прежде всего медицинского персонала: многие врачи приезжают на работу из Риги и других краев. Из-за нехватки кадров больница компенсирует расходы на топливо части сотрудников — в среднем их ежемесячно получают 30–40 работников.

«В среднем мы тратим три-четыре тысячи евро в месяц на всех. Но если смотреть со стороны сотрудников — есть и другие работники, не медицинский персонал, но очень нам нужные, которые тоже ездят по 70–80 километров. И они тоже сообщают, что у них возникают определенные трудности», — рассказал председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс.

В больнице прогнозируют, что эти расходы в будущем, скорее всего, продолжат расти. Удорожание ожидается и в закупках медикаментов и медицинских товаров.

-При подготовке новых закупок видим, что поставщики сообщают о возможном удорожании на 5–10%. Средний рост, который мы запланировали в бюджете именно по медицинским товарам и медикаментам, — около 5–6% по сравнению с прошлым годом, — сказал Мусковс.

В Цесисской клинике также отметили, что около 100 сотрудников ежедневно добираются на работу на личном транспорте, и расходы на топливо становятся все более ощутимой нагрузкой. По отдельным позициям уже есть признаки роста цен на медикаменты.

«Решающим будет полугодие — мы проведем анализ, и через полгода поймем, как долго еще сможем продолжать работать в том же режиме. Не хочется пережить такой откат назад, какой мы уже пережили. Особенно мое поколение помнит времена, когда в больницу нужно было приносить и одежду, и медикаменты, и простыни. Я очень надеюсь, что мы останемся на хорошем европейском уровне, как до сих пор», — сказала председатель правления Цесисской клиники Инга Ажиня.

Часть учреждений в будущем планирует пересмотреть цены на платные услуги. В их числе — Видземская больница, признал Мусковс: «Нам придется пересмотреть прейскурант платных услуг: последние два года мы этого не делали. Мы рассчитываем себестоимость услуг, и средний рост может составить от нескольких процентов до 10%».

Сложности в отрасли создает и поиск и привлечение кадров, отметил председатель Латвийского общества больниц Артурс Берзиньш.

Представители отрасли также указали, что пока со стороны государства больше разговоров, чем конкретной поддержки, что создает дополнительную неопределенность относительно будущего.

Комментарии (2)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада (2)

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (2)

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все (2)

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме! (2)

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11% (2)

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки? (2)

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

