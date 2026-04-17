В Видземской больнице указывают, что один из аспектов, где рост цен ощущается сильнее всего, — топливо. Это касается прежде всего медицинского персонала: многие врачи приезжают на работу из Риги и других краев. Из-за нехватки кадров больница компенсирует расходы на топливо части сотрудников — в среднем их ежемесячно получают 30–40 работников.

«В среднем мы тратим три-четыре тысячи евро в месяц на всех. Но если смотреть со стороны сотрудников — есть и другие работники, не медицинский персонал, но очень нам нужные, которые тоже ездят по 70–80 километров. И они тоже сообщают, что у них возникают определенные трудности», — рассказал председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс.

В больнице прогнозируют, что эти расходы в будущем, скорее всего, продолжат расти. Удорожание ожидается и в закупках медикаментов и медицинских товаров.

-При подготовке новых закупок видим, что поставщики сообщают о возможном удорожании на 5–10%. Средний рост, который мы запланировали в бюджете именно по медицинским товарам и медикаментам, — около 5–6% по сравнению с прошлым годом, — сказал Мусковс.

В Цесисской клинике также отметили, что около 100 сотрудников ежедневно добираются на работу на личном транспорте, и расходы на топливо становятся все более ощутимой нагрузкой. По отдельным позициям уже есть признаки роста цен на медикаменты.

«Решающим будет полугодие — мы проведем анализ, и через полгода поймем, как долго еще сможем продолжать работать в том же режиме. Не хочется пережить такой откат назад, какой мы уже пережили. Особенно мое поколение помнит времена, когда в больницу нужно было приносить и одежду, и медикаменты, и простыни. Я очень надеюсь, что мы останемся на хорошем европейском уровне, как до сих пор», — сказала председатель правления Цесисской клиники Инга Ажиня.

Часть учреждений в будущем планирует пересмотреть цены на платные услуги. В их числе — Видземская больница, признал Мусковс: «Нам придется пересмотреть прейскурант платных услуг: последние два года мы этого не делали. Мы рассчитываем себестоимость услуг, и средний рост может составить от нескольких процентов до 10%».

Сложности в отрасли создает и поиск и привлечение кадров, отметил председатель Латвийского общества больниц Артурс Берзиньш.

Представители отрасли также указали, что пока со стороны государства больше разговоров, чем конкретной поддержки, что создает дополнительную неопределенность относительно будущего.