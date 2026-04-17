Как создавалась знаменитая рижская «Радиотехника»: стартовали с радиокатушек

В Задвинье, на улице Мукусалас, 41, еще в 2000-е можно было увидеть четырехэтажный корпус, где в 1938 году начался выпуск радиоприемников. А построил здание еще до Первой мировой войны немецкий концерн Carl Zeiss, знаменитый на весь мир оптическими приборами. Хотел концерн выйти на огромный российский рынок, а начать продвижение - из Риги. Купил участок земли в левобережье, построил четырехэтажный железобетонный корпус. Однако планы нарушила большая война. Потом долгие годы здание пустовало, пока в 1938-м его не арендовал рижский коммерсант Абрам ЛЕЙБОВИЦ.

- Именно этого человека принято считать отцом знаменитого рижского радиозавода, - рассказывает бывший руководитель конструкторского бюро «Орбита» АО «Радиотехника», с 1990-х посвятивший многие годы изучению истории предприятия, Инарс КЛЯВИНЬШ. - До 1940 года акционерное общество Лейбовица изготовило около 32 моделей радиоприемников…

Между тем начинал Лейбовиц не на Мукусалас, а в центре – на Кришьяна Барона, 2 (рядом с улицей Меркеля). Еще до Первой мировой открыл там магазин фотоаппаратуры, а в 1920-е, когда появился спрос на радио, занял новую нишу. Хотя пришлось преодолевать чиновничьи табу. Государство монополизировало не только производство, но и продажу радиоприемников, и до 1925 года частным лицам было запрещено и продавать их, и конструировать.

Рынок, однако, все расставил по местам: спрос рос, а государство было не в силах обеспечить потребности желающих. Шлагбаум открылся. Лейбовиц становится девятнадцатым по счету предпринимателем, кому разрешено ввозить из-за границы радиодетали и приемники и торговать ими. Однако он - среди немногих, кто рискнул начать собственное производство радиоаппаратуры.

Абрам ЛЕЙБОВИЦ.

Стартовали с радиокатушек, затем приступили к изготовлению радиоприемников. Образцы продукции можно было увидеть на второй радиовыставке Латвии в ноябре 1926-го.

Журнал «Радио» писал: «Фирма Лейбовица в своих лабораториях изготавливает на заказ любые радиоприемники по любым схемам. Для приема местных радиостанций изготовлен привлекательный кристаллический детекторный приемник… Для приема дальних (зарубежных) радиостанций изготовлен 3-ламповый аппарат, который без всякой смены катушек может принимать радиопередачи на разных длинах волн…»

Через год Лейбовиц основывает акционерное общество «Фото-радио-централь А. Лейбовица». В это время в штате один радиотехник, а в конце 1930-х на АО уже около 250 работников. Оно - среди ведущих промышленных предприятий города, оборот - свыше 1 миллиона латов.

До 1938 года радиоприемники выпускают на Кр. Барона, но нужно расширяться, а в центре это невозможно. Тогда и было принято решение перенести бОльшую часть производства на улицу Мукусалас. Хотя и по старому адресу остаются цеха...

Согласно информации Инара Клявиньша, у Лейбовица не было профессионального технического образования - в отличие от многих конкурентов, кто в эти же годы работал в Риге на рынке радиоаппаратуры. С той лишь разницей, что ему удалось не только удержаться на рынке, но и расширить обороты. Помогло умение подбирать людей, и, как говорит один из бывших работников предприятия, сказались «еврейские способности к коммерции».

Один пример. В 1930 году Лейбовиц пригласил на должность руководителя производства Александра АПСИТИСА – профессионала, энтузиаста радиодела. Тот уже со школьной скамьи увлекался радио, закончил техникум. Еще в 1925-м сконструировал первый ламповый радиоприемник. Лампы купил в порту с английских судов – радиолюбительская деятельность тогда еще была в Латвии запрещена.

Такой человек нужен был предпринимателю. Впрочем, через несколько лет деловые отношения прекратились, и Апситис создал свое предприятие. К 1940 году у него работало около 50 человек, у Лейбовица – 250. По довоенным латвийским меркам – солидно.

Летом 1940-го новая власть национализировала оба предприятия. Тогда и появилось название – «Радиотехника»...

Во время Второй мировой войны здесь изготавливали радиодетали для нужд вермахта, а когда осенью 1944 года Советская армия подходила к Риге, фашисты решили эвакуировать оборудование в фатерлянд. Не случилось. И помешал этому Александр Апситис с товарищами, работавший на предприятии на руководящей должности. В ящики, в которые немцы велели складировать оборудование, а затем отправить в порт, упаковали камни и металлолом, а станки тайком перевезли в другое место. Руководил операцией сам Апситис.

В октябре 1944-го его назначили директором «Радиотехники». Но для успешной работы заводу нужны были квалифицированные кадры, а многие инженеры были призваны в легион. Апситис отправился к заместителю председателя Совета народных комиссаров Латвийской ССР Вилиса ЛАЦИСА – товарищу ПЕТРУШЕНКО - и получил нужную доверенность.

С этой ксивой на следующий день после капитуляции немецкой группировки директор поехал в Курземе, где в «котле» оказались и бывшие специалисты завода – 19 человек. Спас их от лагерей, а заодно помог заводу. Специалисты сразу приступили к работе.

Кстати, самой первой послевоенной продукцией «Радиотехники» стали не радиоприемники, а... болты для вновь строящегося деревянного моста через Даугаву...

А в здании на Мукусалас, где еще до войны основал производство Абрам Лейбовиц, радиоприемники изготавливали до 1953 года, потом в нем разместили инструментальный цех.

В советское время улицу переименовали в Радиотехникас, а в новые времена вернули историческое название – Мукусалас.

Сам отец-основатель «Радиотехники» погиб в Рижском гетто – осенью 1941-го. Но ветвь Лейбовица не закончилась. Спаслась его дочь, а на презентации книги о прошлом предприятия присутствовали и внуки Лейбовица. Спасибо Инару Клявиньшу, который не только написал и выпустил книгу о прошлом легендарного завода, но и издал ее и на русском. Знак уважения многоязычному коллективу знаменитой когда-то «Радиотехники»...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива