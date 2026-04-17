Депрессия косит латвийцев: выгорают у нас даже психиатры (1)

© LETA 17 апреля, 2026 10:10

Новости Латвии 1 комментариев

Показатели психического здоровья в Латвии не вселяют оптимизма. По употреблению вызывающих зависимость веществ страна находится в верхней части списка стран ЕС. Алкоголь и наркотики ведут к самоубийствам, депрессии и другим проблемам психического здоровья. Страдают не только взрослые, но и несовершеннолетние.

Лечение нередко затрудняется недоступностью специалистов - например, к детскому психиатру в Риге приходится ждать в очереди до трех месяцев. Данные за 2024 год показывают, что в результате самоубийств ушли из жизни 250 человек, из них 42% случаев связаны с употреблением алкоголя.

Увеличилось и число попыток суицида среди молодежи - в 2018 году было зафиксировано 108 случаев, а позапрошлом году - 1110 (соответственно 83 и 477 пациентов).

По употреблению вызывающих зависимость веществ Латвия занимает одно из первых мест в ЕС (11,7 л алкоголя на одного жителя): 78% подростков в возрасте от 15 до 16 лет хотя бы раз в жизни употребляли алкоголь, а 17% - наркотики.

Также широко распространены признаки депрессии и тревожности: в течение года они затрагивают около 20% людей, а 62% испытывали стресс и подавленность.

Распространена и послеродовая депрессия - она затронула 18%, то есть примерно пятую часть матерей, сообщила на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью руководитель отдела Министерства здравоохранения по психическому здоровью, профилактике зависимостей и интегрированных услуг Марика Петровича.

Основные проблемы в этой сфере - доступность сертифицированных и практикующих специалистов: очереди есть как к психиатрам, в том числе детским, так и к наркологам. Причина - нехватка этих врачей.

Статистика этого года показывает, что детских психиатров - 55, психиатров - 258, психотерапевтов - 90. Все они перегружены и нередко сталкиваются с выгоранием.

Говоря об изменениях в законодательстве, Петровича напомнила, что с прошлого года установлен порядок, по которому для несовершеннолетних принимается решение об обязательном наркологическом лечении: это должно быть сделано, если существует угроза жизни или здоровью и другие методы лечения неэффективны.

Кроме того, с 1 августа 2025 года введены более строгие ограничения на доступность и продажу алкоголя.

Созданы два центра методического руководства - Национальный центр психического здоровья и Детская клиническая университетская больница, задача которых - контролировать качество лечебного процесса и единый подход к профилактике, диагностике, лечению и преемственности.

На заседании правительства на этой неделе было поддержано объединение государственных психиатрических больниц (Даугавпилсской, Стренченской, Гинтермуйжской, Приморской и Айнажской) под управлением Национального центра психического здоровья.

(Diena)

Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой (3)

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек (1)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада (1)

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (1)

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все (1)

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги (1)

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме! (1)

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11% (1)

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки? (1)

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

