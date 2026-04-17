Лечение нередко затрудняется недоступностью специалистов - например, к детскому психиатру в Риге приходится ждать в очереди до трех месяцев. Данные за 2024 год показывают, что в результате самоубийств ушли из жизни 250 человек, из них 42% случаев связаны с употреблением алкоголя.

Увеличилось и число попыток суицида среди молодежи - в 2018 году было зафиксировано 108 случаев, а позапрошлом году - 1110 (соответственно 83 и 477 пациентов).

По употреблению вызывающих зависимость веществ Латвия занимает одно из первых мест в ЕС (11,7 л алкоголя на одного жителя): 78% подростков в возрасте от 15 до 16 лет хотя бы раз в жизни употребляли алкоголь, а 17% - наркотики.

Также широко распространены признаки депрессии и тревожности: в течение года они затрагивают около 20% людей, а 62% испытывали стресс и подавленность.

Распространена и послеродовая депрессия - она затронула 18%, то есть примерно пятую часть матерей, сообщила на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью руководитель отдела Министерства здравоохранения по психическому здоровью, профилактике зависимостей и интегрированных услуг Марика Петровича.

Основные проблемы в этой сфере - доступность сертифицированных и практикующих специалистов: очереди есть как к психиатрам, в том числе детским, так и к наркологам. Причина - нехватка этих врачей.

Статистика этого года показывает, что детских психиатров - 55, психиатров - 258, психотерапевтов - 90. Все они перегружены и нередко сталкиваются с выгоранием.

Говоря об изменениях в законодательстве, Петровича напомнила, что с прошлого года установлен порядок, по которому для несовершеннолетних принимается решение об обязательном наркологическом лечении: это должно быть сделано, если существует угроза жизни или здоровью и другие методы лечения неэффективны.

Кроме того, с 1 августа 2025 года введены более строгие ограничения на доступность и продажу алкоголя.

Созданы два центра методического руководства - Национальный центр психического здоровья и Детская клиническая университетская больница, задача которых - контролировать качество лечебного процесса и единый подход к профилактике, диагностике, лечению и преемственности.

На заседании правительства на этой неделе было поддержано объединение государственных психиатрических больниц (Даугавпилсской, Стренченской, Гинтермуйжской, Приморской и Айнажской) под управлением Национального центра психического здоровья.

(Diena)