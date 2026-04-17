Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сняли кого-то на видео и выложили в сеть? Теперь судить будут

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 13:04

-Вступил в силу приговор за съемку и публичное распространение клеветнического контента в Instagram, - сообщает в Фейсбуке юрист Виктория Яркина-Точа.

-Я давно работаю с делами о клевете и оскорблениях. В последние годы значительно участились случаи «обмена любезностями» и публичного унижения отдельных лиц в социальных сетях. Сразу скажу, что закон защищает честь и достоинство личности и запрещает распространение ложных и оскорбительных высказываний и комментариев о людях в социальных сетях.

Конечно, в отношении общественных деятелей, таких как политики, границы критики гораздо шире. Однако сегодня я хотела бы поделиться одной реальной ситуацией и оценкой суда аналогичной ситуации.

Недавно подруга рассказала мне, что была в ночном клубе, была в хорошем настроении и часто танцевала, что мешало столику рядом с танцполом. Одна из девушек за этим столиком начала снимать на видео и оскорблять мою подругу.

Чтобы предотвратить усугубление конфликта, одна из подруг предложила пойти в другое место, указав на неподобающее поведение девушки, которая снимала и комментировала.

Через некоторое время мы с подругой пошли обедать, она рассказала мне, что произошло в ночном клубе, и спросила, что теперь будет с видео? Я сказала, что, вероятно, ничего страшного, это просто «запугивание», чтобы подруга ушла из клуба, но, возможно, видео выложат в социальные сети.

Мы не нашли видео в социальных сетях. Однако я не рекомендую тем, кто любит снимать на видео и оскорблять людей, а затем распространять это публично, увлекаться подобным поведением, поскольку оно может также привести к уголовной ответственности. Такое обращение вытекает и из судебной практики.

Вчера вступило в силу решение Рижского окружного суда. Обстоятельства дела показывают, что обвиняемый снимал на мобильный телефон сотрудника таможни, выполнявшего свои обязанности во время таможенного контроля в аэропорту Риги, при этом громко высказывая грубые и вульгарные намеки на то, что сотрудник таможни действовал незаконно, применял насилие во время досмотра и предлагал обвиняемому сексуальные услуги.

Видеозапись, на которой слышны сделанные комментарии и идентифицирован сотрудник, которому они были адресованы, была лично размещена обвиняемым в его социальной сети Instagram, сделав её общедоступной для широкого круга пользователей.

Рижский окружной суд признал действия лица доказанными и вынес обвинительный приговор, признав обвиняемого виновным в клевете и приговорив его к 140 часам общественных работ, а также взыскав с потерпевшего 5000 евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

☝️В свете вышеизложенного решения, я советую вам не увлекаться съемкой и публичным распространением видеороликов, оскорбляющих честь и достоинство.

Комментарии (0)

Главные новости

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
Важно

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек (1)

Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное
Важно

Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное (4)

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»
Важно

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (2)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Важно 18:40

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Важно 18:27

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Важно 18:19

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

Важно 18:14

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Важно 18:11

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Важно 18:01

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Важно 17:21

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

