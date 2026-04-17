Сняли кого-то на видео и выложили в сеть? Теперь судить будут

-Я давно работаю с делами о клевете и оскорблениях. В последние годы значительно участились случаи «обмена любезностями» и публичного унижения отдельных лиц в социальных сетях. Сразу скажу, что закон защищает честь и достоинство личности и запрещает распространение ложных и оскорбительных высказываний и комментариев о людях в социальных сетях.

Конечно, в отношении общественных деятелей, таких как политики, границы критики гораздо шире. Однако сегодня я хотела бы поделиться одной реальной ситуацией и оценкой суда аналогичной ситуации.

Недавно подруга рассказала мне, что была в ночном клубе, была в хорошем настроении и часто танцевала, что мешало столику рядом с танцполом. Одна из девушек за этим столиком начала снимать на видео и оскорблять мою подругу.

Чтобы предотвратить усугубление конфликта, одна из подруг предложила пойти в другое место, указав на неподобающее поведение девушки, которая снимала и комментировала.

Через некоторое время мы с подругой пошли обедать, она рассказала мне, что произошло в ночном клубе, и спросила, что теперь будет с видео? Я сказала, что, вероятно, ничего страшного, это просто «запугивание», чтобы подруга ушла из клуба, но, возможно, видео выложат в социальные сети.

Мы не нашли видео в социальных сетях. Однако я не рекомендую тем, кто любит снимать на видео и оскорблять людей, а затем распространять это публично, увлекаться подобным поведением, поскольку оно может также привести к уголовной ответственности. Такое обращение вытекает и из судебной практики.

Вчера вступило в силу решение Рижского окружного суда. Обстоятельства дела показывают, что обвиняемый снимал на мобильный телефон сотрудника таможни, выполнявшего свои обязанности во время таможенного контроля в аэропорту Риги, при этом громко высказывая грубые и вульгарные намеки на то, что сотрудник таможни действовал незаконно, применял насилие во время досмотра и предлагал обвиняемому сексуальные услуги.

Видеозапись, на которой слышны сделанные комментарии и идентифицирован сотрудник, которому они были адресованы, была лично размещена обвиняемым в его социальной сети Instagram, сделав её общедоступной для широкого круга пользователей.

Рижский окружной суд признал действия лица доказанными и вынес обвинительный приговор, признав обвиняемого виновным в клевете и приговорив его к 140 часам общественных работ, а также взыскав с потерпевшего 5000 евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

☝️В свете вышеизложенного решения, я советую вам не увлекаться съемкой и публичным распространением видеороликов, оскорбляющих честь и достоинство.