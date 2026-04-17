Запасов авиационного топлива в Европе осталось примерно на шесть недель: глава МЭА

В четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) заявил, что у Европы "осталось примерно шесть недель запасов авиационного топлива", предупредив о возможных отменах рейсов "в ближайшее время", если поставки нефти останутся заблокированными из-за войны с Ираном.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль обрисовал отрезвляющую картину глобальных последствий того, что он назвал "крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались", вызванным прекращением поставок нефти, газа и других жизненно важных ресурсов через Ормузский пролив.

"В прошлом существовала (музыкальная) группа под названием Dire Straits. Сейчас ситуация в проливе критическая, и это будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. И чем дольше это продлится, тем хуже это будет для экономического роста и инфляции во всем мире", — сказал он.

Последствия будут заключаться в «повышении цен на бензин, повышении цен на газ, повышении цен на электроэнергию», — сказал Бироль.

Экономические последствия будут ощущаться неравномерно, при этом некоторые страны «пострадают сильнее, чем другие», — сказал он, назвав Японию, Корею, Индию, Китай, Пакистан и Бангладеш странами, находящимися на передовой линии энергетического кризиса.

"Больше всего пострадают не те страны, чей голос часто слышен. В основном это будут развивающиеся страны. Бедные страны Азии, Африки и Латинской Америки", - указал Бироль. "Затем это дойдет до Европы и Америки", - добавил он, выступая из своего парижского офиса.

По его словам, если Ормузский пролив не будет вновь открыт, то в Европе "мы скоро услышим новости о том, что некоторые рейсы из города А в город Б могут быть отменены из-за нехватки авиационного топлива".

Бироль выступил против так взимания платы с судов за прохождение через пролив, которую, как сообщается, установил Тегеран. Он заявил, что превращение этого правила в постоянное может создать прецедент, который может быть применен к другим водным путям.

"Если мы изменим это один раз, будет трудно вернуть все обратно", — подчеркнул он. "Будет сложно иметь систему взимания платы здесь, применяемую здесь, но не там".

"Я хотел бы, чтобы нефть беспрепятственно текла из пункта А в пункт Б", — сказал он.

Дефицит в мае или июне

На прошлой неделе Международный совет аэропортов Европы направил в Европейскую комиссию письмо, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться в начале мая, если танкеры не начнут ходить через Ормузский пролив.

Движение по этому водному пути, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа, было почти полностью заблокировано с тех пор, как 28 февраля американо-израильская авиация нанесла авиаудары по Ирану.

Бироль предупредил, что Европа может столкнуться с нехваткой авиационного топлива "возможно, в начале мая", однако ситуация на континенте значительно различается.

Австрия, Болгария и Польша имеют хорошие запасы авиационного топлива. В Великобритании, Исландии и Нидерландах все наоборот. Франция находится где-то посередине. И последствия не будут одинаковыми для всех аэропортов и авиакомпаний.

"Небольшие аэропорты, расположенные внутри страны, окажутся в более слабом положении, чем основные хабы", - говорит экономист банка ING Рико Луман.

"Речь будет идти не о полном прекращении, а о частичной отмене рейсов в некоторых авиакомпаниях и аэропортах", - добавил он.

Серьезные проблемы с поставками

У авиакомпаний мало возможностей для планирования расписания полетов.

Европейская торговая ассоциация Airlines for Europe (A4E), в которую входят Air France-KLM, Lufthansa и Ryanair, призывала Европейский союз начать предоставлять в режиме реального времени информацию о запасах авиационного топлива в аэропортах.

Эти данные должны будут поступать от поставщиков топлива, которые без энтузиазма относятся к передаче конфиденциальных коммерческих данных своим крупным клиентам.

Компания TotalEnergies предупредила, что если поставки нефти из Персидского залива останутся заблокированными в июне, она не сможет обеспечить всех своих клиентов.

"Если эта война и блокада продлятся более трех месяцев, мы столкнемся с серьезными проблемами с поставками некоторых товаров, например, авиационного топлива", - заявил в понедельник исполнительный директор компании Патрик Пуянне.

Авиакомпания Airlines for Europe (A4E) также предложила Европейской комиссии в порядке исключения разрешить импорт американского авиационного топлива, которое производится по несколько иным стандартам, чем в остальном мире. Нормативно-правовые, политические и логистические проблемы означают, что вероятность того, что это произойдет в ближайшем будущем, невелика.