Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Запасов авиационного топлива в Европе осталось примерно на шесть недель: глава МЭА

Euronews 17 апреля, 2026 13:00

Еще на прошлой неделе Международный совет аэропортов Европы обратился в Европейскую комиссию с письмом, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться в начале мая, если танкеры не будут проходить через Ормузский пролив.

В четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) заявил, что у Европы "осталось примерно шесть недель запасов авиационного топлива", предупредив о возможных отменах рейсов "в ближайшее время", если поставки нефти останутся заблокированными из-за войны с Ираном.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль обрисовал отрезвляющую картину глобальных последствий того, что он назвал "крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались", вызванным прекращением поставок нефти, газа и других жизненно важных ресурсов через Ормузский пролив.

"В прошлом существовала (музыкальная) группа под названием Dire Straits. Сейчас ситуация в проливе критическая, и это будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. И чем дольше это продлится, тем хуже это будет для экономического роста и инфляции во всем мире", — сказал он.

Последствия будут заключаться в «повышении цен на бензин, повышении цен на газ, повышении цен на электроэнергию», — сказал Бироль.

Экономические последствия будут ощущаться неравномерно, при этом некоторые страны «пострадают сильнее, чем другие», — сказал он, назвав Японию, Корею, Индию, Китай, Пакистан и Бангладеш странами, находящимися на передовой линии энергетического кризиса.

"Больше всего пострадают не те страны, чей голос часто слышен. В основном это будут развивающиеся страны. Бедные страны Азии, Африки и Латинской Америки", - указал Бироль. "Затем это дойдет до Европы и Америки", - добавил он, выступая из своего парижского офиса.

По его словам, если Ормузский пролив не будет вновь открыт, то в Европе "мы скоро услышим новости о том, что некоторые рейсы из города А в город Б могут быть отменены из-за нехватки авиационного топлива".

Бироль выступил против так взимания платы с судов за прохождение через пролив, которую, как сообщается, установил Тегеран. Он заявил, что превращение этого правила в постоянное может создать прецедент, который может быть применен к другим водным путям.

"Если мы изменим это один раз, будет трудно вернуть все обратно", — подчеркнул он. "Будет сложно иметь систему взимания платы здесь, применяемую здесь, но не там".

"Я хотел бы, чтобы нефть беспрепятственно текла из пункта А в пункт Б", — сказал он.

Дефицит в мае или июне

На прошлой неделе Международный совет аэропортов Европы направил в Европейскую комиссию письмо, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться в начале мая, если танкеры не начнут ходить через Ормузский пролив.

Движение по этому водному пути, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа, было почти полностью заблокировано с тех пор, как 28 февраля американо-израильская авиация нанесла авиаудары по Ирану.

Бироль предупредил, что Европа может столкнуться с нехваткой авиационного топлива "возможно, в начале мая", однако ситуация на континенте значительно различается.

Австрия, Болгария и Польша имеют хорошие запасы авиационного топлива. В Великобритании, Исландии и Нидерландах все наоборот. Франция находится где-то посередине. И последствия не будут одинаковыми для всех аэропортов и авиакомпаний.

"Небольшие аэропорты, расположенные внутри страны, окажутся в более слабом положении, чем основные хабы", - говорит экономист банка ING Рико Луман.

"Речь будет идти не о полном прекращении, а о частичной отмене рейсов в некоторых авиакомпаниях и аэропортах", - добавил он.

Серьезные проблемы с поставками

У авиакомпаний мало возможностей для планирования расписания полетов.

Европейская торговая ассоциация Airlines for Europe (A4E), в которую входят Air France-KLM, Lufthansa и Ryanair, призывала Европейский союз начать предоставлять в режиме реального времени информацию о запасах авиационного топлива в аэропортах.

Эти данные должны будут поступать от поставщиков топлива, которые без энтузиазма относятся к передаче конфиденциальных коммерческих данных своим крупным клиентам.

Компания TotalEnergies предупредила, что если поставки нефти из Персидского залива останутся заблокированными в июне, она не сможет обеспечить всех своих клиентов.

"Если эта война и блокада продлятся более трех месяцев, мы столкнемся с серьезными проблемами с поставками некоторых товаров, например, авиационного топлива", - заявил в понедельник исполнительный директор компании Патрик Пуянне.

Авиакомпания Airlines for Europe (A4E) также предложила Европейской комиссии в порядке исключения разрешить импорт американского авиационного топлива, которое производится по несколько иным стандартам, чем в остальном мире. Нормативно-правовые, политические и логистические проблемы означают, что вероятность того, что это произойдет в ближайшем будущем, невелика.

Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное
Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Загрузка

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

