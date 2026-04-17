И «B», и «C»: ЦИК разработала несколько планов на случаи сбоев в работе реестра избирателей

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 11:59

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Хотя в настоящее время нет никаких признаков того, что реестром избирателей будет невозможно воспользоваться, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала несколько планов действий на такой случай, сообщил агентству ЛЕТА председатель ЦИК Марис Звиедрис.

Говоря о подготовке к выборам в Сейм, Звиедрис отметил, что места расположения избирательных участков уже известны и избиратели смогут заранее оставить свой голос на хранение с 28 сентября.

Также завершается формирование участковых избирательных комиссий. Хотя по нормативным актам процесс был предусмотрен до конца мая, большая часть самоуправлений его уже завершила. Звиедрис подчеркнул, что заявления на работу в участковых комиссиях принимаются и после формального срока и заинтересованные лица могут связаться с одной из 42 муниципальных избирательных комиссий по всей Латвии.

Кроме того, в четверг на заседании ЦИК было утверждено распределение бюджета для всех муниципальных избирательных комиссий. Общий утвержденный объем финансирования составляет около 7 млн евро, которые предназначены как для оплаты труда работников участков, включая подсчет голосов, так и для покрытия расходов на товары, услуги, материалы и транспорт. Заключение договоров с муниципальными комиссиями планируется завершить до конца апреля, возможно даже раньше, чем изначально предполагалось.

Говоря о безопасности выборов, Звиедрис подчеркнул, что ЦИК работает с различными сценариями рисков, учитывая прозвучавшие в публичном пространстве опасения относительно надежности информационных технологий. Возможные сбои в большинстве систем не окажут существенного влияния на ход выборов, однако электронный онлайн-реестр избирателей является исключением.

Если электронный реестр избирателей будет недоступен, это существенно повлияет на организацию выборов, и в таком случае придется применить альтернативные, более болезненные для общества решения, отметил глава ЦИК.

На данный момент органы безопасности не выявили оснований для риска сбоев в работе реестра. ЦИК поддерживает тесное сотрудничество как с разработчиками системы, так и с Государственным агентством цифрового развития, и разработка и совершенствование реестра в настоящее время идут по плану, добавил Звиедрис.

В то же время ЦИК подготовила как минимум пять основных вариантов действий на случай, если электронный реестр все же окажется недоступен. Среди них - возвращение к закреплению избирателей за конкретными участками, использование удостоверений избирателя или голосование только с регистрационными конвертами.

Звиедрис пояснил, что полный переход на регистрационные конверты позволил бы сохранить возможность голосовать на любом участке, однако он имеет существенный недостаток: подведение итогов выборов может занять более недели, поскольку все данные пришлось бы проверять вручную, чтобы предотвратить двойное голосование или участие без права.

Ранее сообщалось, что осенью пройдут выборы в Сейм, на которых по инициативе президента Эдгара Ринкевича подсчет голосов будет осуществляться вручную. Соответствующее решение принял парламент.

Комментарии (0)

Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное
Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное

Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой
Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?
Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

