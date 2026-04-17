И «B», и «C»: ЦИК разработала несколько планов на случаи сбоев в работе реестра избирателей

Говоря о подготовке к выборам в Сейм, Звиедрис отметил, что места расположения избирательных участков уже известны и избиратели смогут заранее оставить свой голос на хранение с 28 сентября.

Также завершается формирование участковых избирательных комиссий. Хотя по нормативным актам процесс был предусмотрен до конца мая, большая часть самоуправлений его уже завершила. Звиедрис подчеркнул, что заявления на работу в участковых комиссиях принимаются и после формального срока и заинтересованные лица могут связаться с одной из 42 муниципальных избирательных комиссий по всей Латвии.

Кроме того, в четверг на заседании ЦИК было утверждено распределение бюджета для всех муниципальных избирательных комиссий. Общий утвержденный объем финансирования составляет около 7 млн евро, которые предназначены как для оплаты труда работников участков, включая подсчет голосов, так и для покрытия расходов на товары, услуги, материалы и транспорт. Заключение договоров с муниципальными комиссиями планируется завершить до конца апреля, возможно даже раньше, чем изначально предполагалось.

Говоря о безопасности выборов, Звиедрис подчеркнул, что ЦИК работает с различными сценариями рисков, учитывая прозвучавшие в публичном пространстве опасения относительно надежности информационных технологий. Возможные сбои в большинстве систем не окажут существенного влияния на ход выборов, однако электронный онлайн-реестр избирателей является исключением.

Если электронный реестр избирателей будет недоступен, это существенно повлияет на организацию выборов, и в таком случае придется применить альтернативные, более болезненные для общества решения, отметил глава ЦИК.

На данный момент органы безопасности не выявили оснований для риска сбоев в работе реестра. ЦИК поддерживает тесное сотрудничество как с разработчиками системы, так и с Государственным агентством цифрового развития, и разработка и совершенствование реестра в настоящее время идут по плану, добавил Звиедрис.

В то же время ЦИК подготовила как минимум пять основных вариантов действий на случай, если электронный реестр все же окажется недоступен. Среди них - возвращение к закреплению избирателей за конкретными участками, использование удостоверений избирателя или голосование только с регистрационными конвертами.

Звиедрис пояснил, что полный переход на регистрационные конверты позволил бы сохранить возможность голосовать на любом участке, однако он имеет существенный недостаток: подведение итогов выборов может занять более недели, поскольку все данные пришлось бы проверять вручную, чтобы предотвратить двойное голосование или участие без права.

Ранее сообщалось, что осенью пройдут выборы в Сейм, на которых по инициативе президента Эдгара Ринкевича подсчет голосов будет осуществляться вручную. Соответствующее решение принял парламент.