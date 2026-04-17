Один из пользователей под ником @goldiijs написал:

«Ну, я правда не понимаю, почему у @Rigassatiksme_ срок действия билета — три месяца, и он появляется только после покупки. Я думала, будет хотя бы полгода. У вас там в приложении эти билеты начинают пухнуть и плесневеть, если лежат дольше трёх месяцев?»

Представители «Rīgas satiksme» объяснили, что такой короткий срок установлен, чтобы не влиять на производительность системы. В комментариях они отметили:

«Билет в приложении всегда доступен, поэтому его можно купить в любой момент, когда он нужен, а не приобретать несколько впрок».

Этот ответ вызвал ещё большее недовольство. Пользователь @The_passion_of отреагировал жёстко:

«Вам самим не смешно? Пенсионер из региона покупает e-талон, чтобы несколько раз съездить в разные рижские больницы. А через четыре месяца он уже недействителен? Wtf?»

Другие пользователи тоже сомневаются в официальном объяснении. Один из них написал:

«“Чтобы не влиять на производительность системы” — это не объяснение. Разве что если каждый день срока хранится как отдельный бит… Сколько у вас сейчас активных билетов в системе — 500 тысяч, миллион? Нет же! Не парьте, мол, простые смертные не понимают».

Многих также волнует вопрос, когда в рижском общественном транспорте наконец можно будет просто приложить банковскую карту. На это «Rīgas satiksme» ответила:

«Учитывая, что вопрос фискализации билетной системы решён, в ближайшие недели мы планируем объявить исследование рынка, после которого будет объявлена закупочная процедура, чтобы обеспечить возможность оплаты банковской картой в общественном транспорте».

Пока рижанам приходится тщательно следить за сроками действия билетов, купленных в приложении. Многие считают трёхмесячный лимит неудобным и нелогичным.