«Есть люди, которым трудно платить»: Рижская дума просит коммунальщиков не передавать счета за отопления коллекторам

В пятницу депутаты рассмотрели вопрос о практике применения порядка взыскания задолженностей с клиентов ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP).

Председатель правления RNP Марис Озолиньш сообщил, что в этом году для поддержки клиентов в период высоких расходов на отопление с января по апрель было приостановлено начисление штрафных процентов по всем услугам RNP. Даже если задолженность возникла еще в 2025 году, новые проценты за первые четыре месяца года не начисляются. Эта мера применяется автоматически, без необходимости отдельного обращения клиентов.

Озолиньш подчеркнул, что количество просроченных платежей в этом году выросло лишь на 0,14% по сравнению с началом 2025 года. "Есть люди, которым трудно платить, но ситуация не драматическая", - отметил он.

По данным RNP, 85% клиентов оплачивают услуги вовремя, а 99% - в течение года.

Глава RNP пояснил, что процесс взыскания начинается только по долгам старше трех месяцев и при отсутствии сотрудничества со стороны должников. В первые три месяца после возникновения долга компания направляет напоминания и указывает задолженность в текущем счете. По инициативе клиента составляется график платежей, однако если сотрудничества нет, через 90 дней начинается внесудебное взыскание или судебное разбирательство. Процесс взыскания может быть остановлен, если клиент проявляет инициативу погасить долг сразу или по частям.

Председатель комитета жилья и окружающей среды Элина Трейя сообщила, что, согласно данным самоуправления, в этом году увеличилось число получателей жилищного пособия и это частично облегчило оплату коммунальных услуг для части жителей.

В конце заседания комитет решил обратиться к муниципальным предприятиям с призывом не передавать третьим лицам для взыскания счета за услуги, полученные с декабря 2025 года.