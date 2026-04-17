«Есть люди, которым трудно платить»: Рижская дума просит коммунальщиков не передавать счета за отопления коллекторам

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 13:37

Комитет жилья и окружающей среды Рижской думы призывает муниципальные коммунальные предприятия не передавать коллекторам неоплаченные счета за текущий отопительный сезон.

В пятницу депутаты рассмотрели вопрос о практике применения порядка взыскания задолженностей с клиентов ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP).

Председатель правления RNP Марис Озолиньш сообщил, что в этом году для поддержки клиентов в период высоких расходов на отопление с января по апрель было приостановлено начисление штрафных процентов по всем услугам RNP. Даже если задолженность возникла еще в 2025 году, новые проценты за первые четыре месяца года не начисляются. Эта мера применяется автоматически, без необходимости отдельного обращения клиентов.

Озолиньш подчеркнул, что количество просроченных платежей в этом году выросло лишь на 0,14% по сравнению с началом 2025 года. "Есть люди, которым трудно платить, но ситуация не драматическая", - отметил он.

По данным RNP, 85% клиентов оплачивают услуги вовремя, а 99% - в течение года.

Глава RNP пояснил, что процесс взыскания начинается только по долгам старше трех месяцев и при отсутствии сотрудничества со стороны должников. В первые три месяца после возникновения долга компания направляет напоминания и указывает задолженность в текущем счете. По инициативе клиента составляется график платежей, однако если сотрудничества нет, через 90 дней начинается внесудебное взыскание или судебное разбирательство. Процесс взыскания может быть остановлен, если клиент проявляет инициативу погасить долг сразу или по частям.

Председатель комитета жилья и окружающей среды Элина Трейя сообщила, что, согласно данным самоуправления, в этом году увеличилось число получателей жилищного пособия и это частично облегчило оплату коммунальных услуг для части жителей.

В конце заседания комитет решил обратиться к муниципальным предприятиям с призывом не передавать третьим лицам для взыскания счета за услуги, полученные с декабря 2025 года.

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Загрузка

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

