Фермеры обеспокоены: растения страдают от засухи

© LETA 17 апреля, 2026 10:23

Новости Латвии 0 комментариев

Хотя в четверг, 16 апреля, в некоторых местах прошел дождь, на обширной части территории страны уже длительное время сохраняется засуха.

В Латвийском центре сельскохозяйственных консультаций и образования (ЛЦСКО) отмечают: если осадков будет недостаточно и в мае, это создаст серьезные проблемы для фермеров и владельцев садов.

В органическом хозяйстве "Красти" в Бранкас Елгавского края этой весной садовые работы ведутся с большей осторожностью. Плодовые деревья просыпаются, но не везде равномерно. В хозяйстве растут яблони, вишни и айва, и именно в легкой, песчаной почве нехватка влаги ощущается сильнее всего.

"Здесь почва очень песчаная, и в какой-то момент, когда она полностью пересыхает, влагу как будто отталкивает. Визуально заметно, что растениям сложнее проснуться, все труднее и труднее начать весеннюю вегетацию, потому что не хватает воды", - рассказал владелец хозяйства Андис Курситис.

Фермерам, крестьянам и владельцам дачных участков в эти дни также стоит подумать о решении этой ситуации, отметил он.

"Возможно, нужно обрезать деревья немного больше, чем я делал бы в другую весну. С одной стороны, весенняя обрезка стимулирует рост. Мне это как бы не нужно, но в данном случае, чтобы снизить расход влаги, возможно, стоит обрезать больше".

Специалисты отмечают, что такая ситуация складывается из совокупности факторов: сухой порывистый ветер, быстрое потепление воздуха, из-за чего влага быстро испаряется, плюс в последнее время не было достаточных осадков.

"В более открытых местах сада наблюдается, что преобладающие северо-восточные ветры высушили и повредили почки плодовых деревьев. В результате, если весной не хватает влаги, дерево не может полноценно восстановиться после зимы и развиваться так, как нужно для потенциально хорошего урожая", - пояснила консультант по растениеводству ЛЦСКО Кристине Бекетова.

Не по всей Латвии почва чрезмерно сухая - есть регионы, где она достаточно влажная. Специалисты указали на одну из важнейших мер, которую сейчас следует проводить в садах - рыхление почвы.

"Бежать и поливать плодовые деревья и ягодники, я думаю, нет оснований. Скорее нужно разрыхлить верхний слой почвы, приствольные круги. Мульчировать, чтобы сохранить влагу в почве и обеспечить рост. Сейчас самое подходящее время для этого", - объяснил ведущий исследователь Института садоводства Эдгар Рубаускис.

(Lsm.lv)

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

