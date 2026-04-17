Фермеры обеспокоены: растения страдают от засухи

В Латвийском центре сельскохозяйственных консультаций и образования (ЛЦСКО) отмечают: если осадков будет недостаточно и в мае, это создаст серьезные проблемы для фермеров и владельцев садов.

В органическом хозяйстве "Красти" в Бранкас Елгавского края этой весной садовые работы ведутся с большей осторожностью. Плодовые деревья просыпаются, но не везде равномерно. В хозяйстве растут яблони, вишни и айва, и именно в легкой, песчаной почве нехватка влаги ощущается сильнее всего.

"Здесь почва очень песчаная, и в какой-то момент, когда она полностью пересыхает, влагу как будто отталкивает. Визуально заметно, что растениям сложнее проснуться, все труднее и труднее начать весеннюю вегетацию, потому что не хватает воды", - рассказал владелец хозяйства Андис Курситис.

Фермерам, крестьянам и владельцам дачных участков в эти дни также стоит подумать о решении этой ситуации, отметил он.

"Возможно, нужно обрезать деревья немного больше, чем я делал бы в другую весну. С одной стороны, весенняя обрезка стимулирует рост. Мне это как бы не нужно, но в данном случае, чтобы снизить расход влаги, возможно, стоит обрезать больше".

Специалисты отмечают, что такая ситуация складывается из совокупности факторов: сухой порывистый ветер, быстрое потепление воздуха, из-за чего влага быстро испаряется, плюс в последнее время не было достаточных осадков.

"В более открытых местах сада наблюдается, что преобладающие северо-восточные ветры высушили и повредили почки плодовых деревьев. В результате, если весной не хватает влаги, дерево не может полноценно восстановиться после зимы и развиваться так, как нужно для потенциально хорошего урожая", - пояснила консультант по растениеводству ЛЦСКО Кристине Бекетова.

Не по всей Латвии почва чрезмерно сухая - есть регионы, где она достаточно влажная. Специалисты указали на одну из важнейших мер, которую сейчас следует проводить в садах - рыхление почвы.

"Бежать и поливать плодовые деревья и ягодники, я думаю, нет оснований. Скорее нужно разрыхлить верхний слой почвы, приствольные круги. Мульчировать, чтобы сохранить влагу в почве и обеспечить рост. Сейчас самое подходящее время для этого", - объяснил ведущий исследователь Института садоводства Эдгар Рубаускис.

