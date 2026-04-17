Россия может захватить остров в Балтийском море в любой момент: командующий шведской армией (1)

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 12:00

Важно 1 комментариев

Как сообщила газета The Times со ссылкой на командующего шведскими вооруженными силами Микаэля Клессона, Россия может нанести внезапный удар по острову в Балтийском море, чтобы проверить единство НАТО, пишет nra.lv.

Клессон утверждает, что Кремль может начать ограниченную военную операцию «уже завтра», чтобы спровоцировать политическую реакцию на Западе и выявить потенциальные разногласия внутри альянса.

«Я считаю важным подчеркнуть, что мы должны быть бдительными и своим присутствием в Балтийском море сдерживать Россию от подобных авантюр», — сказал он.

В ходе предыдущих военных учений отрабатывались сценарии высадки на стратегически важных островах, в частности на Готланде, Борнхольме и эстонских островах Сааремаа и Хийумаа. Однако, по словам Клессона, целью может стать практически любой остров в регионе.

«Не обязательно предпринимать что-то масштабное — достаточно просто бросить вызов альянсу», — подчеркнул он.

Согласно отчетам шведской военной разведки, Россия уже способна совершать ограниченные атаки вблизи Швеции и в ближайшие годы может также проводить более масштабные операции по захвату территорий.

Клессон также предупреждает, что окончание войны в Украине может позволить Москве перенаправить ресурсы на другие территории, особенно против стран НАТО.

«Я не исключаю, что они будут готовиться к военному противостоянию с целью геополитической экспансии, подобно Российской империи или даже Советскому Союзу», — сказал он.

Балтийский регион остается очагом напряженности — недавно, по сообщениям СМИ, российский беспилотник был сбит в порту Мальмё недалеко от французского авианосца «Шарль де Голль».

Военные аналитики также не забывают об Арктике, которая из-за таяния ледников может стать новым очагом глобального конфликта. Швеция, как новый член НАТО, уже активно участвует в укреплении обороны северного фланга альянса, особенно в Лапландии и в воздушных патрульных миссиях над Исландией.

ФОТО press.lv

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

