Клессон утверждает, что Кремль может начать ограниченную военную операцию «уже завтра», чтобы спровоцировать политическую реакцию на Западе и выявить потенциальные разногласия внутри альянса.

«Я считаю важным подчеркнуть, что мы должны быть бдительными и своим присутствием в Балтийском море сдерживать Россию от подобных авантюр», — сказал он.

В ходе предыдущих военных учений отрабатывались сценарии высадки на стратегически важных островах, в частности на Готланде, Борнхольме и эстонских островах Сааремаа и Хийумаа. Однако, по словам Клессона, целью может стать практически любой остров в регионе.

«Не обязательно предпринимать что-то масштабное — достаточно просто бросить вызов альянсу», — подчеркнул он.

Согласно отчетам шведской военной разведки, Россия уже способна совершать ограниченные атаки вблизи Швеции и в ближайшие годы может также проводить более масштабные операции по захвату территорий.

Клессон также предупреждает, что окончание войны в Украине может позволить Москве перенаправить ресурсы на другие территории, особенно против стран НАТО.

«Я не исключаю, что они будут готовиться к военному противостоянию с целью геополитической экспансии, подобно Российской империи или даже Советскому Союзу», — сказал он.

Балтийский регион остается очагом напряженности — недавно, по сообщениям СМИ, российский беспилотник был сбит в порту Мальмё недалеко от французского авианосца «Шарль де Голль».

Военные аналитики также не забывают об Арктике, которая из-за таяния ледников может стать новым очагом глобального конфликта. Швеция, как новый член НАТО, уже активно участвует в укреплении обороны северного фланга альянса, особенно в Лапландии и в воздушных патрульных миссиях над Исландией.

