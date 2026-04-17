Власти РФ в четверг, 16 апреля, отреагировали на видеообращение блогера Виктории Бони к президенту страны Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что Боня затронула "весьма резонансные темы". Однако при этом он заявил, что по этим темам "ведется большая работа", "задействовано большое количество людей" и что "все это не оставлено без внимания".

После этого Боня записала новое видеообращение, в котором со слезами на глазах поблагодарила Кремль "за то, что не прошли мимо". Она сказала, что не знает, какая у нее дальше будет судьба, но считает, что "оно того стоило".

Источник издания "Медуза" в одном из СМИ, лояльных российской власти, сообщил, что от политического блока администрации президента поступила "настоятельная просьба" "не развивать тему обращения Бони" к Путину. Исключение предписано сделать лишь для реакции официальных лиц, рассказал собеседник журналистов.

Обращение Бони к Путину

Видеообращение "от лица народа" к Владимиру Путину Виктория Боня опубликовала 14 апреля в соцсети Instagram. Она заявила, что президент России живет "в другом измерении" и "многого не знает". В видео она рассказала о пяти проблемах, о которых не скажет "ни один губернатор": это наводнение в Дагестане, разлив мазута в Анапе, убийство "краснокнижных животных", массовый забой скота в Новосибирской области и блокировки соцсетей. Также Боня упомянула "национальный" мессенджер Max: "Вам врут - создали то, что не работает".

Ее обращение вызвало большой резонанс, собрав в соцсети Instagram к концу 16 апреля 1,3 млн лайков, почти 73 тысячи комментариев и более 100 тысяч репостов.

Вслед за Боней видеообращение с критикой ситуации в России опубликовала еще один популярный блогер - Айза. А актер Иван Охлобыстин, открыто поддерживающий войну РФ против Украины, назвал "огромной ошибкой" ограничение интернета в России, сравнив его с попыткой вернуться в СССР.