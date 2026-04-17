Кремль велел лояльным СМИ «не развивать тему обращения Бони» (2)

© Deutsche Welle 17 апреля, 2026 09:12

Мир 2 комментариев

Блогер Виктория Боня в видеообращении к Владимиру Путину затронула "весьма резонансные темы", по которым "ведется большая работа", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти РФ в четверг, 16 апреля, отреагировали на видеообращение блогера Виктории Бони к президенту страны Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что Боня  затронула "весьма резонансные темы". Однако при этом он заявил, что по этим темам "ведется большая работа", "задействовано большое количество людей" и что "все это не оставлено без внимания".

После этого Боня записала новое видеообращение, в котором со слезами на глазах поблагодарила Кремль "за то, что не прошли мимо". Она сказала, что не знает, какая у нее дальше будет судьба, но считает, что "оно того стоило".

Источник издания "Медуза" в одном из СМИ, лояльных российской власти, сообщил, что от политического блока администрации президента поступила "настоятельная просьба" "не развивать тему обращения Бони" к Путину. Исключение предписано сделать лишь для реакции официальных лиц, рассказал собеседник журналистов.

Обращение Бони к Путину

Видеообращение "от лица народа" к Владимиру Путину Виктория Боня опубликовала 14 апреля в соцсети Instagram. Она заявила, что президент России живет "в другом измерении" и "многого не знает". В видео она рассказала о пяти проблемах, о которых не скажет "ни один губернатор": это наводнение в Дагестане, разлив мазута в Анапе, убийство "краснокнижных животных", массовый забой скота в Новосибирской области и блокировки соцсетей. Также Боня упомянула "национальный" мессенджер Max: "Вам врут - создали то, что не работает".

Ее обращение вызвало большой резонанс, собрав в соцсети Instagram к концу 16 апреля 1,3 млн лайков, почти 73 тысячи комментариев и более 100 тысяч репостов.

Вслед за Боней видеообращение с критикой ситуации в России опубликовала еще один популярный блогер - Айза. А актер Иван Охлобыстин, открыто поддерживающий войну РФ против Украины, назвал "огромной ошибкой" ограничение интернета в России, сравнив его с попыткой вернуться в СССР.

Комментарии (2)

Главные новости

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
Важно

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек (1)

Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное
Важно

Голодать не будет: в декларации министра сообщения Швинки обнаружилось интересное (4)

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»
Важно

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (1)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада (2)

Важно 18:40

Важно 2 комментариев

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

