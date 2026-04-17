К лету исправят? Дефекты променада на Муксалас оценили в 140000 евро

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 15:56

0 комментариев

В Риге дефекты на променада улицы Муксалас планируют устранить до начала мая, сообщили в столичной думе. С конца марта на объекте проводят дополнительное обследование, чтобы уточнить объем работ, а с 30 марта на существующих гранитных участках ограждений установили устройства мониторинга.

На этой неделе истек срок, отведенный строительному надзору для обследования променада и подготовки дефектного акта. После получения и оценки документа самоуправление примет решение о дальнейших действиях.

Отдельно в думе пояснили, что доступ на смотровую платформу в акватории Даугавы по-прежнему ограничен, так как на ней еще не нанесено предусмотренное противоскользящее покрытие. Платформу откроют после выполнения работ, для которых нужен тёплый и сухой период, чтобы бетон успел высохнуть и качество покрытия соответствовало требованиям. Срок открытия, как подчеркнули в самоуправлении, может меняться в зависимости от погоды.

Ранее сообщалось, что в бетонной пасете ограждений использовали бетон более низкого класса прочности, который авторский надзор, строительный надзор и подрядчик признали не соответствующим назначению. Руководитель управления развития публичной инфраструктуры департамента городской среды и мобильности Рижской думы Мартиньш Слимбахс сообщил, что замену класса прочности по инициативе строителя согласовал и строительный надзор, однако теперь признано, что использованный бетон C8/10 не подходит для предусмотренного применения.

Всего выявлено несколько дефектов, которые предстоит устранить подрядчику: не заполнены швы, зафиксированы дефекты ограждений, дефекты крепления мостика, асфальта, осыпания, а также у трех лестниц обнаружен неподходящий уклон. Отмечены и дефекты спасательных лестниц, разрушения пасеты ограждений и другие недостатки.

Ориентировочную сумму устранения дефектов сейчас оценивают в 140 000 евро. Если в пределах этой суммы недостатки устранить не удастся, работы придется продолжать. В департаменте городской среды и мобильности при этом заявили, что, несмотря на обнаруженные дефекты, променад безопасен, а на объект действует пятилетняя гарантия.

В думе также пояснили, что часть дефектов была выявлена уже при сдаче объекта, но устранить их до ввода в эксплуатацию не удалось из-за неподходящих погодных условий. Поэтому объект приняли, одновременно договорившись с исполнителем о ликвидации дефектов в установленный срок. Для обеспечения выполнения обязательств заказчик получил от подрядчика банковский гарантийный полис.

Променад улицы Муксалас был введен в эксплуатацию 22 декабря прошлого года. Двухлетние строительные работы обошлись в 20,8 миллиона евро. Реконструкция, начатая в декабре 2023 года, стала одним из крупнейших проектов самоуправления по обновлению городской инфраструктуры и развитию набережной Даугавы как современной и визуально привлекательной променада. По данным самоуправления, 85% расходов профинансированы кредитом Государственной казны, 15% составило финансирование Риги. Работы выполняла SIA Tilts, проект разработала SIA BM-projekts, строительный надзор обеспечивала SIA Geo Consultants.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»
А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (1)

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?
Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой
Божена Рынска призналась в любви… нашей налоговой (3)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

