К лету исправят? Дефекты променада на Муксалас оценили в 140000 евро

На этой неделе истек срок, отведенный строительному надзору для обследования променада и подготовки дефектного акта. После получения и оценки документа самоуправление примет решение о дальнейших действиях.

Отдельно в думе пояснили, что доступ на смотровую платформу в акватории Даугавы по-прежнему ограничен, так как на ней еще не нанесено предусмотренное противоскользящее покрытие. Платформу откроют после выполнения работ, для которых нужен тёплый и сухой период, чтобы бетон успел высохнуть и качество покрытия соответствовало требованиям. Срок открытия, как подчеркнули в самоуправлении, может меняться в зависимости от погоды.

Ранее сообщалось, что в бетонной пасете ограждений использовали бетон более низкого класса прочности, который авторский надзор, строительный надзор и подрядчик признали не соответствующим назначению. Руководитель управления развития публичной инфраструктуры департамента городской среды и мобильности Рижской думы Мартиньш Слимбахс сообщил, что замену класса прочности по инициативе строителя согласовал и строительный надзор, однако теперь признано, что использованный бетон C8/10 не подходит для предусмотренного применения.

Всего выявлено несколько дефектов, которые предстоит устранить подрядчику: не заполнены швы, зафиксированы дефекты ограждений, дефекты крепления мостика, асфальта, осыпания, а также у трех лестниц обнаружен неподходящий уклон. Отмечены и дефекты спасательных лестниц, разрушения пасеты ограждений и другие недостатки.

Ориентировочную сумму устранения дефектов сейчас оценивают в 140 000 евро. Если в пределах этой суммы недостатки устранить не удастся, работы придется продолжать. В департаменте городской среды и мобильности при этом заявили, что, несмотря на обнаруженные дефекты, променад безопасен, а на объект действует пятилетняя гарантия.

В думе также пояснили, что часть дефектов была выявлена уже при сдаче объекта, но устранить их до ввода в эксплуатацию не удалось из-за неподходящих погодных условий. Поэтому объект приняли, одновременно договорившись с исполнителем о ликвидации дефектов в установленный срок. Для обеспечения выполнения обязательств заказчик получил от подрядчика банковский гарантийный полис.

Променад улицы Муксалас был введен в эксплуатацию 22 декабря прошлого года. Двухлетние строительные работы обошлись в 20,8 миллиона евро. Реконструкция, начатая в декабре 2023 года, стала одним из крупнейших проектов самоуправления по обновлению городской инфраструктуры и развитию набережной Даугавы как современной и визуально привлекательной променада. По данным самоуправления, 85% расходов профинансированы кредитом Государственной казны, 15% составило финансирование Риги. Работы выполняла SIA Tilts, проект разработала SIA BM-projekts, строительный надзор обеспечивала SIA Geo Consultants.