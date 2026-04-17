Строительный мусор на кладбищах достал Ригу: видеокамер станет больше

В самоуправлении пояснили, что видеонаблюдение в зеленых зонах Риги расширяют постепенно - в том числе на кладбищах, которые находятся в ведении города. Жителей призвали выбрасывать отходы только в предназначенных местах и напомнили, что за нелегальные свалки возможны административные наказания, а в отдельных случаях - и уголовная ответственность.

Председатель жилищно-экологического комитета Рижской думы Элина Трейя («Национальное объединение») заявила, что за последние годы число таких случаев заметно выросло, включая кладбища, а вывоз оставленного мусора требует значительных средств налогоплательщиков.

«Поэтому постепенно расширяем сеть видеонаблюдения, уделяя внимание всем местам, где чаще всего незаконно выбрасывают отходы», - сказала Трейя.

В думе подчеркнули, что камеры уже дают результат. В начале апреля на Саркандаугавском кладбище, которое находится в ведении жилищно-экологического департамента, видеонаблюдение зафиксировало незаконный выброс мусора. Информацию передали в Рижскую муниципальную полицию, начат административный процесс.

В рижских кладбищах используют и мобильные, и стационарные камеры, которые включены в единую городскую систему видеонаблюдения. Управление кладбищами планирует установить дополнительные камеры и активнее использовать уже имеющиеся для выявления нарушений и профилактики. О случаях, когда в лесах, парках, на кладбищах или в удаленных местах выбрасывают бытовые отходы или строительный мусор, самоуправление просит сообщать по телефону 112 или через мобильное приложение Рижской муниципальной полиции.