Красота как у звёзд? Можем себе позволить! 17 апреля, 2026

Премиальные косметологические бренды — по цене эконом-класса: в Maxima Latvija до 29 апреля проходит Skaistuma festivāls («Фестиваль красоты»).

Готовьтесь к приятному шоку, когда зайдёте в большой супермаркет Maxima: ассортимент — как в лучших бутиках Парижа, Сеула, Милана, Нью-Йорка и Лондона. Глаза разбегаются от количества признанных международных брендов — Bioderma, CHI, Clinique, Shiseido и других. Самые популярные в мире кремы премиум-сегмента для лица, а также лосьоны, маски, гели и уходовые средства — сотни топовых наименований со скидками до 40-50%.

Например, увлажняющий универсальный крем для лица от Clinique (идеален для весны и лета), баночка 50 мл — 28,99 евро вместо почти 48 евро. Вариант с защитой от солнца SPF 25 — 29,99 евро.

Или ещё одна находка для кожи всех типов с расширенными порами — корейская сыворотка Medicube One Day Exosome Shot Pore Ampoule 7500 по цене 22,99 евро (обычная цена — 32,99 евро). Высококонцентрированная формула с экзосомами и активными ингредиентами обеспечивает заметный эффект уже после первого применения.

В дни Фестиваля красоты в Maxima Latvija стоит запастись средствами для ухода на весну и лето: позже такого широкого ассортимента премиальных продуктов по столь доступным ценам уже не будет. Лучший выбор — в магазинах формата Maxima XX и Maxima XXX.

До 29 апреля ещё есть время приобрести средства для ухода за лицом, телом и волосами, товары личной гигиены, а также аксессуары для волос и макияжа. Кстати, в магазинах формата Maxima XXX в ограниченном количестве доступны даже устройства для укладки волос Dyson и другие бьюти-гаджеты с большими скидками.

В ассортименте Фестиваля представлены также популярные бренды — Olaplex, Medicube, Beauty of Joseon, COSRX и Holika Holika. Кроме того, по выгодным ценам можно найти уже полюбившиеся продукты известных марок.

Звёзды тоже выбирают Maxima Latvija

Фестиваль красоты вдохновляет на покупки — в том числе певицу Лиене Стурмане (более известную как Atvara), победительницу латвийского национального отбора на «Евровидение» Supernova. Она поделилась своими бьюти-привычками.

«В последнее время мне особенно нравится заботиться о себе и своей коже — это стало небольшим, но важным ежедневным ритуалом. Я всегда очищаю кожу лица, даже если в этот день не пользовалась декоративной косметикой. Во время съёмок грима много, поэтому в обычной жизни я ещё больше чувствую необходимость заботиться о комфорте кожи», — рассказывает певица.

Простая, но регулярная забота о коже

Для Лиене главное — регулярность, а не сложные процедуры. В повседневной жизни она старается давать коже отдых от декоративной косметики и делает акцент на базовом уходе: здоровая кожа сама по себе выглядит сияющей.

Её бьюти-рутина включает очищение мицеллярной водой, тонизирование, сыворотку и увлажнение. Особое внимание она уделяет средствам для области вокруг глаз, которые помогают быстро вернуть ощущение свежести.

Во время Skaistuma festivāls в магазинах Maxima XX и Maxima XXX мицеллярная вода Bioderma для чувствительной кожи доступна по особенно выгодной цене. Также по акциям можно приобрести тоники, лосьоны, сыворотки и кремы от Clinique.

Маски для лица — простой способ освежиться

Помимо ежедневного ухода, Лиене находит время для небольших бьюти-ритуалов — например, масок для лица.

«Иногда я просто наношу маску и позволяю себе отдохнуть — чувствуешь, как кожа становится более прохладной и свежей. Это маленький, но очень приятный ритуал», — говорит она.

Певица также отмечает популярность ночных масок, которые работают во время сна и помогают коже восстанавливаться — например, продукты Medicube.

На полках Maxima XX и Maxima XXX представлен широкий выбор масок — от Beauty of Joseon, Dr. Althea, MISSHA Madecassoside, Medicube и других — по цене от 0,99 евро.

Уход за волосами

Лиене Стурмане — обладательница густых и длинных волос. Она признаётся, что всё ещё ищет идеальные средства и внимательно изучает ассортимент. Сейчас её внимание привлекла линия Fino от Shiseido — премиальный уход для волос.

С ассортиментом Фестиваля красоты и условиями лотереи можно ознакомиться на сайте: www.maxima.lv/skaistuma-festivals

Совет: товары раскупаются быстро — если хотите успеть за лучшими предложениями, не откладывайте визит в магазин.