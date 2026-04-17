По словам Силини, вокруг проекта в Латвии идёт слишком много споров, а дополнительный шум создало и появление в Сейме парламентской следственной комиссии. Она дала понять, что политическая борьба только осложняет ситуацию.

«В политике все борются за внимание. Я не думаю, что это хорошо для проекта», - сказала Силиня.

На встрече с коллегами из Литвы и Эстонии, по её словам, отдельно обсуждалась нехватка денег на Rail Baltica. Премьер признала, что всем трём правительствам придётся координировать действия, чтобы найти недостающее финансирование.

Силиня также заявила, что для проекта было бы очень хорошо, если бы в следующем многолетнем бюджете Евросоюза удалось получить тот объём средств, который сейчас запланирован.

Первая очередь Rail Baltica в странах Балтии может стоить 14,3 млрд евро. На Латвию приходится 5,5 млрд евро, однако с учётом индексации сумма может вырасти до 6 млрд евро. Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, уже достигает 23,8 млрд евро. Для сравнения: в 2017 году весь проект оценивали в 5,8 млрд евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши. В странах Балтии планируется построить новую линию длиной 870 километров с шириной колеи 1435 мм. Максимальная скорость поездов на ней должна составить 240 километров в час.