Молчать и тихо! Силиня заявила, что шумиха вокруг Rail Baltica мешает проекту

17 апреля, 2026 15:12

Премьер Латвии Эвика Силиня заявила в Таллине, что повышенное внимание к проекту Rail Baltica в Латвии уже работает против него. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции премьеров стран Балтии.

По словам Силини, вокруг проекта в Латвии идёт слишком много споров, а дополнительный шум создало и появление в Сейме парламентской следственной комиссии. Она дала понять, что политическая борьба только осложняет ситуацию.

«В политике все борются за внимание. Я не думаю, что это хорошо для проекта», - сказала Силиня.

На встрече с коллегами из Литвы и Эстонии, по её словам, отдельно обсуждалась нехватка денег на Rail Baltica. Премьер признала, что всем трём правительствам придётся координировать действия, чтобы найти недостающее финансирование.

Силиня также заявила, что для проекта было бы очень хорошо, если бы в следующем многолетнем бюджете Евросоюза удалось получить тот объём средств, который сейчас запланирован.

Первая очередь Rail Baltica в странах Балтии может стоить 14,3 млрд евро. На Латвию приходится 5,5 млрд евро, однако с учётом индексации сумма может вырасти до 6 млрд евро. Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, уже достигает 23,8 млрд евро. Для сравнения: в 2017 году весь проект оценивали в 5,8 млрд евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши. В странах Балтии планируется построить новую линию длиной 870 километров с шириной колеи 1435 мм. Максимальная скорость поездов на ней должна составить 240 километров в час.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек (1)

Латвия выбилась в литеры ЕС! По производству поддельных сигарет (1)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада (1)

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Загрузка

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (1)

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все (1)

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги (1)

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме! (1)

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11% (1)

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки? (1)

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

