Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 17. Апреля Завтра: Rudis, Rudolfs, Viviana
Доступность

МИД Чехии вызвал посла РФ из-за угроз производителям оружия

17 апреля, 2026 14:45

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Roman Koziel/ZUMA Press Wire)

МИД Чехии вызывает российского посла в связи с угрозами Москвы в адрес европейских производителей оружия. От него потребуют объяснений по поводу недавних заявлений министерства обороны РФ и бывшего президента, а ныне - зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, указало внешнеполитическое ведомство в Праге вечером в четверг, 17 апреля.

"Заявления были направлены против нескольких чешских компаний, которые были определены как потенциальные цели российских атак", - пояснило далее ведомство. Как отметило информагентство ČTK, глава МИД Чехии Петр Мацинка ожидает российского посла в начале следующей недели.

Новые угрозы Москвы

Минобороны РФ 15 апреля обвинило европейские страны в расширении совместного с Украиной производства дронов для ударов по российской территории. Ведомство, уже пятый год продолжающее полномасштабную войну против Украины, опубликовало в Telegram-канале список зарубежных компаний - производителей БПЛА и их комплектующих с их предполагаемыми адресами, большинство из них находятся в разных странах ЕС.

В списке фигурируют две компании в Праге - производитель турбинных двигателей для дронов и производитель дронов-камикадзе. Кроме того, там числятся компании из Германии, Великобритании, Нидерландов, Италии, Испании, Дании, Литвы, Латвии, Польши, Израиля и Турции.

После этого Медведев прокомментировал эту публикацию в X и назвал ее "списком потенциальных целей для Вооруженных сил России". Он пригрозил, что скорость реализации таких ударов будет зависеть от дальнейшего развития событий.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

Читать
Загрузка

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Читать

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Важно 18:19

Важно 0 комментариев

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Читать

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Важно 18:11

Важно 0 комментариев

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Читать

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Читать

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

Читать