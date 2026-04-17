МИД Чехии вызвал посла РФ из-за угроз производителям оружия

"Заявления были направлены против нескольких чешских компаний, которые были определены как потенциальные цели российских атак", - пояснило далее ведомство. Как отметило информагентство ČTK, глава МИД Чехии Петр Мацинка ожидает российского посла в начале следующей недели.

Новые угрозы Москвы

Минобороны РФ 15 апреля обвинило европейские страны в расширении совместного с Украиной производства дронов для ударов по российской территории. Ведомство, уже пятый год продолжающее полномасштабную войну против Украины, опубликовало в Telegram-канале список зарубежных компаний - производителей БПЛА и их комплектующих с их предполагаемыми адресами, большинство из них находятся в разных странах ЕС.

В списке фигурируют две компании в Праге - производитель турбинных двигателей для дронов и производитель дронов-камикадзе. Кроме того, там числятся компании из Германии, Великобритании, Нидерландов, Италии, Испании, Дании, Литвы, Латвии, Польши, Израиля и Турции.

После этого Медведев прокомментировал эту публикацию в X и назвал ее "списком потенциальных целей для Вооруженных сил России". Он пригрозил, что скорость реализации таких ударов будет зависеть от дальнейшего развития событий.