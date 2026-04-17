Комментируя своё задержание и события последних лет, Церус сказал, что история началась около четырёх лет назад и была связана с Фондом восстановления. По его словам, на IT-сферу там выделили около 129 миллионов евро, однако по 65 миллионам он не смог найти следов публичного распределения этих средств.

«За 65 я не нашёл следов, каким образом они были объявлены», - заявил Церус, допустив, что деньги могли распределяться без открытых закупок.

По его версии, это могло происходить через Электронную систему закупок. Церус утверждает, что рынок фактически делят два-три крупных игрока, среди которых он назвал «RIX Technologies» и «ZZ Dats», которая теперь работает под названием dativa.lv.

Отдельно он упомянул Государственное агентство цифрового развития. По словам Церуса, именно это учреждение администрировало Электронную систему закупок, а часть его тендеров, как он утверждает, трудно отследить. В качестве примера он привёл закупки, связанные с выборами, и портал latvija.lv.

«Если бы у меня были имена, фамилии и адреса, скорее всего я бы это полиции тоже объяснил и рассказал, но у меня есть только понимание того, что это министерство, которым управляет партия “Единство”», - сказал Церус.

Также он заявил, что по latvija.lv последний открытый публичный конкурс, насколько ему известно, проводился в 2016 году.