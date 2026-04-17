В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Опрос VIAA показал, что взрослые чаще идут учиться ради саморазвития и интереса к новому - так ответили 42% респондентов. Ещё 41% назвали причиной желание получить практические навыки для повседневной жизни. Для 26% обучение связано с возможностью сменить работу, и столько же рассчитывают повысить результативность на нынешнем месте. Каждый четвёртый выбирает учёбу, чтобы освоить новую профессию или пройти переквалификацию.

«К сожалению, наблюдается тенденция, что те, кому обучение для улучшения трудовой ситуации было бы полезнее всего, записываются на него реже», - заявила директор Департамента образования взрослых VIAA Элина Пурмале-Баумане.

В агентстве подчёркивают: люди заметно чаще выбирают обучение, если видят прямую выгоду - более высокую зарплату, стабильность и профессиональный рост.

По данным доклада Всемирного экономического форума о будущем рабочих мест за 2025 год, в это десятилетие в мире будет создано около 170 миллионов новых рабочих мест. Самый быстрый рост ожидается не только в сфере технологий, но и в практических профессиях - в сельском хозяйстве, строительстве, ремёслах, пищевом производстве, логистике, транспорте и продажах. Одновременно вырастет спрос на медиков, работников социальной опеки, педагогов, преподавателей вузов, руководителей проектов и специалистов по управлению предприятиями.

На платформе STARS уже сейчас можно подать заявку на такие программы. Там доступны курсы по цифровым и техническим специальностям, а также обучение на сиделку, помощника медсестры, автомеханика и техника по строительству зданий. За обучение нужно заплатить только 5% стоимости, остальное покрывают средства Европейского социального фонда Plus и госбюджета.