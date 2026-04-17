В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 18:19

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Опрос VIAA показал, что взрослые чаще идут учиться ради саморазвития и интереса к новому - так ответили 42% респондентов. Ещё 41% назвали причиной желание получить практические навыки для повседневной жизни. Для 26% обучение связано с возможностью сменить работу, и столько же рассчитывают повысить результативность на нынешнем месте. Каждый четвёртый выбирает учёбу, чтобы освоить новую профессию или пройти переквалификацию.

«К сожалению, наблюдается тенденция, что те, кому обучение для улучшения трудовой ситуации было бы полезнее всего, записываются на него реже», - заявила директор Департамента образования взрослых VIAA Элина Пурмале-Баумане.

В агентстве подчёркивают: люди заметно чаще выбирают обучение, если видят прямую выгоду - более высокую зарплату, стабильность и профессиональный рост.

По данным доклада Всемирного экономического форума о будущем рабочих мест за 2025 год, в это десятилетие в мире будет создано около 170 миллионов новых рабочих мест. Самый быстрый рост ожидается не только в сфере технологий, но и в практических профессиях - в сельском хозяйстве, строительстве, ремёслах, пищевом производстве, логистике, транспорте и продажах. Одновременно вырастет спрос на медиков, работников социальной опеки, педагогов, преподавателей вузов, руководителей проектов и специалистов по управлению предприятиями.

На платформе STARS уже сейчас можно подать заявку на такие программы. Там доступны курсы по цифровым и техническим специальностям, а также обучение на сиделку, помощника медсестры, автомеханика и техника по строительству зданий. За обучение нужно заплатить только 5% стоимости, остальное покрывают средства Европейского социального фонда Plus и госбюджета.

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

Каждый заслуживает шанса. И он — в новой Лиепайской тюрьме!

Новый Лиепайский тюремный комплекс - это долгосрочное вложение государства, которое укрепит систему исполнения наказаний и повысит безопасность общества, заявил на церемонии открытия начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин. По его словам, запуск тюрьмы стал результатом длительной целенаправленной работы, а сам объект является самым технологически развитым в латвийской пенитенциарной системе.

Иран открыл Ормузский пролив — нефть Brent и WTI рухнула на 10-11%

Ормузский пролив во время перемирия между США и Ираном полностью открыт для коммерческих танкеров и грузовых судов, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Почти сразу после этого рынок отреагировал падением котировок.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Платформа Bolt оценивает возможность обратиться в правоохранительные органы из-за угроз в адрес партнерских водителей, которые не захотели участвовать в протестных акциях таксистов, а также из-за утечки персональных данных. Об этом агентству LETA сообщила руководитель бизнеса совместных поездок Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.

