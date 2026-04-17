Память далеких предков: зачем собаки закапывают кости

Жевание костей — одно из любимых занятий собак, и нередко они прячут их в земле, словно ценные запасы. Такое поведение может выглядеть необычно, однако объясняется врожденными механизмами: животные стремятся сохранить еду «на потом», особенно если не уверены в регулярном доступе к пище. Эта привычка досталась домашним собакам от их предков — серых волков, которые также закапывали остатки добычи.

Несмотря на то что современные питомцы обычно не испытывают нехватки корма, инстинкт сохраняется. При этом собаки могут прятать не только еду: иногда они закапывают игрушки или даже обычные камни. В ряде случаев это связано не с запасанием, а с игрой, попыткой привлечь внимание хозяина или способом снизить уровень стресса.

Особенно выражено такое поведение у пород, исторически выведенных для охоты, например у терьеров — у них сильнее развито стремление копать и прятать находки.

Иногда собаки забывают о своих «тайниках», однако благодаря острому обонянию без труда находят спрятанные предметы даже спустя время.